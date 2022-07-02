Каир, 2 июля, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Пожилая гражданка Австрии погибла после нападения акулы в районе Хурады в Египте. Об этом сообщил 1 июля новостной портал Al Arabiya.

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Уточняется, что трагедия произошла в районе Сахль-Хашиш днём 1 июля. Австрийка 68-ми лет Элизабет Сквайер проживала в городе на берегу Красного моря вместе со своим супругом-египтянином.

Женщина поступила в глубоком шоке после укусов акулы в одну из крупных больниц в городе Хургаде. Врачи долго боролись за жизнь женщины, провели ей сердечно-лёгочную реанимацию, но спасти пострадавшую не удалось.

В связи с произошедшей трагедией район побережья Красного моря Сахль-Хашиш до бухты Макади-Бей закрыли как минимум на три дня. Здесь запретили купание, дайвинг, рыбалку и другие виды спорта и развлечений на воде.

Истинную причину нападения морского хищника на женщину устанавливают специалисты. Отмечается, что случаи нападения морских хищников на людей в Красном море достаточно редки, для этого должна быть какая-то причина.