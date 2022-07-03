Бухарест, 3 июля, 2022, 23:11 — ИА Регнум. В МИД Румынии сообщили о гибели своей гражданки при нападении акулы на курорте в Египте. Об этом заявила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.

Bernard DUPONT Акула

«Министерство иностранных дел сообщает, что посольство Румынии в Каире было уведомлено по телефону 3 июля агентом туристической компании о смерти гражданина Румынии во время отдыха на курорте Хургада, Египет. В результате проведенных расследований выяснилось, что смерть гражданина Румынии наступила в результате нападения акулы», — говорится в сообщении МИД.

Румынские дипломаты в Каире устанавливают личность погибшей женщины и ищут её родственников, а также помогут организовать репатриацию тела для похорон.