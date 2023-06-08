Хургада, Египет, 8 июня, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Россиянин погиб в результате нападения акулы в Красном море у побережья египетского города Хургада, сообщил 8 июня генконсул России.

Александр Погожев ИА REGNUM

«Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения акулы россиянина», — говорится в сообщении, размещённом в своём Telegram-канале генконсульства.

Ранее дипломаты предупредили россиян о погибшем в районе Dream Beach в Хургаде человеке. И призвали сохранять бдительность при нахождении в воде, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, а также неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.

Это далеко не первый случай нападения акул на туристов у египетского побережья. Так, в июле 2022 года здесь произошла целая серия нападений: в районе Хургады погибла пожилая гражданка Австрии. А через несколько дней там же погибла гражданка Румынии.

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Кроме того, в ноябре–декабре 2010 года в окрестностях курорта Шарм-эш-Шейх в результате нападения акул три гражданина России и один гражданин Украины получили серьёзные ранения, а 71-летняя гражданка Германии погибла.