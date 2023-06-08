Москва, 8 июня, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Необходимости в проведении мобилизации в России сегодня нет. Об этом 8 июня заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьёв Live».

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«На сегодня необходимости в мобилизации нет», — сказал он.

Также депутат объяснил разницу между повесткой в военкомат и СМС-сообщением. По его словам, повестки будут формироваться в том числе электронным способом, с опорой на единый реестр военнообязанных.

«Прежде чем повестка в электронном виде появится у вас в личном кабинете на сайте «Госуслуг» либо прежде чем работник коммисариата принесёт её по месту работы или домой, вам придёт эсэмэска», — отметил он.

Депутат добавил, что это сделано для повышения комфортности пребывающих в запасе граждан и никто эсэмэсками вызывать в военкоматы не будет.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ предложили оповещать граждан о призыве в рамках мобилизации через СМС. Предлагается размещать уведомление о направлении повестки в личном кабинете в «Госуслугах» и направлять его СМС-сообщением. Изменения сократят сроки проведения оповещения по мобилизации и позволят повысить его качество.

14 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, который предполагает в том числе возможность выдачи повесток в электронном виде.