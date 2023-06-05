Москва, 5 июня, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Граждан России могут начать оповещать о мобилизации с помощью СМС-рассылки. С соответствующим предложением выступают в Минобороны РФ. Документ опубликован 5 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Повестка.

Так, предлагается внести изменения в восьмой пункт документа. Согласно новой редакции, уведомление о направлении повестки военным комиссариатом будет размещаться в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», личном кабинете налогоплательщика и направляться СМС-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг.

Отмечается, что данные изменения сократят сроки проведения оповещения населения по мобилизации и позволят повысить его качество.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, который предполагает в том числе возможность выдачи повесток в электронном виде.

Повестки смогут вручаться как в бумажном виде под роспись, так и через портал «Госуслуги» или многофункциональные центры. Повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете военнообязанного или через семь суток после её появления в реестре.

Получившим повестку, но не явившимся в военкомат, запретят выезд за границу. Также в их отношении могут быть введены другие ограничения.