Берлин, 8 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Зона евро в первом квартале 2023 года вошла в рецессию, это второй квартал подряд, когда ВВП зоны снижается на 0,1% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 июня окончательные данные Евростата.

ИА REGNUM

Так, согласно данным, спад ВВП зоны евро в четвёртом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении.

По информации Евростата, с первого квартала 2023 года зона евро находится «в состоянии технической рецессии», которая определяется последовательным экономическим спадом в течение двух кварталов подряд.

По предварительным оценкам Евростата, в четвертом квартале 2022 года ВВП зоны евро вырос на 0,1%, а в первом квартале 2023 года рост увеличился до 0,2%. Статистическое агентство ЕС объясняет такой значительный пересмотр своей статистической оценки более значительным, чем ожидалось, промышленным спадом. В первую очередь это касается крупнейшей экономики Евросоюза — Германии.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что переход страны на валюту евро крайне негативно скажется на национальной экономике. Глава польского правительства указал на то, что Хорватия только недавно присоединилась к зоне евро и там за неделю цены выросли на 70–80%.

По его мнению, такое происходит из-за разницы в экономическом развитии между странами в Евросоюзе. Он считает, что для Польши будут последствия, аналогичные тем, что начались в Хорватии. По его мнению, присоединение страны к зоне евро вызовет эффект как от «подливания масла в огонь».

Идея введения в Польше общеевропейской валюты не находит поддержки у большинства граждан страны. Против введения в Польше евро выступили более 64% поляков.

Польские политики отрицательно расценили введение евро в Хорватии, которая с 1 января присоединилась к государствам — участникам Шенгенского договора. Замглавы Национального движения Польши, депутат сейма Кшиштоф Босак пояснил, что, переходя на евро, страна заявляет таким образом о потере суверенитета.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что рост ВВП России в 2023 году может достичь 2%, что соответствует верхней границе прогноза Центробанка. Как объяснил вице-премьер, первый квартал показал, что уменьшены риски в самом ключевом моменте, началось оживление потребительского спроса.