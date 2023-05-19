Москва, 19 мая, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Рост ВВП России в 2023 году может достичь 2%, что соответствует верхней границе прогноза Центробанка. Об этом 19 мая заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Отвечая на вопрос, заданный в ходе пресс-конференции Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum», могут ли показатели роста ВВП в 2023 году достигнуть верхней границы прогноза Центрального банка в 0,5-2%, Белоусов заявил, что это возможно.

Как объяснил вице-премьер, первый квартал показал, что уменьшены риски в самом ключевом моменте, началось оживление потребительского спроса.

«У нас есть все шансы не просто войти в положительную область роста, но где-то вырасти на 1-2%, в этом смысле это всё вполне достижимо», — сказал Белоусов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что согласно весеннему прогнозу Еврокомиссии по ВВП России в 2023 году, ожидается его снижение на 0,9%. По данным ЕК, спад российской экономики по итогам 2023 года составит 0,9%, а в 2024 году ВВП страны перейдет к росту и достигнет 1,3%.

Основой для роста должны стать инвестиции, которые государство и частный сектор делают сейчас, предполагают в ЕК. При этом рост ВВП в зоне евро ожидается на уровне 1,1% и 1,6% в 2023 и 2024 годах соответственно.