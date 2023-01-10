Варшава, 10 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что переход страны на валюту евро крайне негативно скажется на национальной экономике. Об этом он 10 января заявил журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Глава польского правительства указал на то, что Хорватия только недавно присоединилась к зоне евро и там за неделю цены выросли на 70–80%.

«И что сейчас происходит в Хорватии? Хорваты переживают ценовой шок. Хорваты имеют дело с далеко идущим ценовым хаосом», — сказал Моравецкий.

По мнению премьер-министра страны, подобное происходит из-за разницы в экономическом развитии между странами в ЕС. Он считает, что для Польши будут последствия, аналогичные тем, что начались в Хорватии.

«Инфляционный хаос, о котором сигнализируют хорваты, является для нас очень серьёзным предостережением», — подчеркнул он.

Моравецкий отметил, что в Польше и так установились высокие темпы инфляции. По его мнению, присоединение страны к зоне евро вызовет эффект как от «подливания масла в огонь».