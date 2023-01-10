Варшава, 10 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Идея введения в Польше общеевропейской валюты не находит поддержки у большинства граждан страны. Против введения в Польше евро выступили более 64% поляков. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого исследовательским центром IBRiS для радио Zet, сообщает агентство Anadolu.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

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Так, около 24,5% опрошенных поддерживают идею замены польского злотого на евро, при этом 14,7% полностью согласны с переходом на европейскую валюту. Самая большая группа респондентов ― это те, кто «определённо» с этим не согласен. Таковых оказалось 49%.

Отмечается, что большинство противников евро в Польше (70%) проживают в деревнях и малых городах (75%). Среди избирателей 97% противников евро декларируют поддержку правящих в республике «Объединённых правых».

Исследование проводилось 5–7 января. Участие в нём приняли 1100 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские политики отрицательно расценили введение евро в Хорватии, которая с 1 января присоединилась к государствам — участникам Шенгенского договора. Замглавы Национального движения Польши, депутат сейма Кшиштоф Босак пояснил, что, переходя на евро, страна заявляет таким образом о потере суверенитета. По его словам, власти Хорватии теряют возможность проводить самостоятельно денежно-кредитную политику и влиять на свой финансовый рынок.

Напомним, что Польша до сих пор не входит в зону евро. Это вхождение постоянно переносится, так как ничем хорошим оно польской экономике не светит. Как заявил глава правящей партии «Право и справедливость» (PiS) и «серый кардинал» польской политики Ярослав Качиньский, переход на евро полностью убьёт экономику Польши.