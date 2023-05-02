Осло, 2 мая, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Правительство Норвегии планирует к 2026 году увеличить военные расходы с 1,4 до 2% ВВП. Об этом 2 мая сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре в ходе пресс-конференции.

МИД России Йонас Гар Стёре

«Мы планируем к 2026 году начать выделять не менее 2% ВВП. Наша экономика делает более насущным управление в соответствии с процентными целями», — сказал глава правительства.

Он отметил, что оборонные расходы на душу населения в Норвегии — самые высокие в НАТО, не считая США. В правительстве считают, что наращиванию военных расходов способствует рост доходов королевства от продажи углеводородов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение норвежских властей принять пятилетнюю программу помощи Киеву. Она отметила, что Норвегия и ранее была среди «передовиков» по объёмам поставок вооружений на Украину, но теперь королевство выбивается в лидеры в этом направлении.

В апреле министерства обороны Дании и Норвегии решили передать Киеву 8000 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Боеприпасы изготовят из компонентов норвежского и датского производства.