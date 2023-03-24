Таллин, 24 марта, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Страны НАТО должны повысить свои расходы на военные нужды и довести их до 2,5%. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью изданию Spiegel.

IMAGO/Eero VabamÃ¤gi/Global Look Press Ханно Певкур

По мнению Певкура, каждая страна НАТО обязана вносить свой вклад в военную мощь альянса. За последние же годы на военные расходы, считает эстонский министр, тратится слишком мало денег. Поэтому государства НАТО должны тратить на оборону не менее 2,5% своего ВВП.

В качестве положительного примера Певкур привёл Эстонию, где военные расходы составляют 2,8% ВВП, а в 2024 году они повысятся до 3,2%.

Певкур назвал прибалтийские государства «парадной дверью НАТО» и призвал держать её запертой. Он заявил, что Таллин ведёт переговоры с Берлином о поставке большого количества немецких боеприпасов и военного снаряжения в Эстонию.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены Североатлантического альянса слишком медленно согласовывают военные расходы.