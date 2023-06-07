Москва, 7 июня, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Московский городской суд оставил в силе запрет мужу блогера Елены Блиновский Алексею пользоваться телефоном и интернетом, сообщила 9 июня столичная прокуратура в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Супруг блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский

«Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

Ранее Пресненский суд запретил Блиновскому пользоваться связью и интернетом, а также общаться с другими участниками уголовного дела, кроме адвокатов, следователей и жены.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась выехать в Белоруссию. Против неё возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Следствие считает, что блогер не уплатила 918 млн рублей налогов. Суд отправил Блиновскую под домашний арест. Обвинение также предъявили супругу Блиновской Алексею. Его обвиняют в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.