Москва, 7 июня, 2023, 11:32 — ИА Регнум. В предстоящие выходные воздух в Москве прогреется максимум до плюс 17–18 градусов, такая погода соответствует началу мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кадр из видео с канала: RTVI на русском. Роман Вильфанд.

«Ночью будет всего лишь плюс 4–9 градусов, а днём — плюс 17–18 градусов максимум. Это на 4–5 градусов ниже нормы», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что такая температура соответствует первой декаде мая.

Он уточнил, что до конца рабочей недели в дневное время ожидается плюс 21–23 градуса, в пятницу — до плюс 25 градусов, до конца рабочей недели и на длинных выходных будет преимущественно без осадков.

В середине следующей недели, предварительно, ожидается днём потепление до плюс 23–25 градусов.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве в настоящее время наблюдается редкое метеорологическое явление — обратный ход температур.

Синоптик уточнил, что это достаточно редкое метеорологическое явление, при котором дневные значения температуры воздуха не увеличиваются, как это бывает в большинстве случаев, а продолжают снижаться.

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