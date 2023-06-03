Москва, 3 июня, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В Москве в настоящее время наблюдается редкое метеорологическое явление — обратный ход температур. Об этом 3 июня сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«В Москве наблюдается обратный ход температур», — написал он.

Синоптик уточнил, что это достаточно редкое метеорологическое явление, при котором дневные значения температуры воздуха не увеличиваются, как это бывает в большинстве случаев, а продолжают снижаться.

«Вчера температура воздуха в столице начала устойчиво понижаться после 18 часов по местному времени, тогда термометры показывали около плюс 21 градуса, и с тех пор температура постоянно понижается, достигнув к полудню отметки в плюс 7,6 градуса», — пояснил он.

Также Леус добавил, что в ближайшие несколько часов дожди станут небольшими и локальными и температурный тренд изменится.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Леус написал, что в июне в регионах Центральной России ожидаются заморозки. Он уточнил, что понижение температуры воздуха ночью до отрицательных значений в первые дни июня ожидается в отдельных районах Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, а также в Тверской, Смоленской и Калужской областях.

Леус добавил, что в Москве и Подмосковье в ночь на 1 июня температура воздуха понизится до +3 градусов, а в ночь на 3 июня — до +2 градусов, в результате чего станет возможно формирование заморозков на поверхности почвы.