Красноярск, 7 июня, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён в лесах Красноярского края из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

В лесах запретили разводить костры, выжигать хворост, сухую траву и древесные остатки. Лесопожарная обстановка может осложниться, предупредили в правительстве.

«В ближайшие дни сохранится жаркая и сухая погода», — говорится в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, в Красноярском крае по состоянию на начало суток 7 июня действуют 11 пожаров, пройденная огнём площадь превышает 1 тыс. га. На территории России действуют 105 лесных пожаров на площади около 13 тыс. га. Леса горят в ряде регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также в Белгородской и Ульяновской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в мае от природных пожаров серьёзно пострадали населённые пункты Курганской области. Почти полностью выгорел посёлок Смолино в Кургане, несколько садовых товариществ, деревни Юлдус и Плоская в Шадринском районе. Погибли 19 человек.