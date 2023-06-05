Москва, 5 июня, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Подросток получил ожоги 80% тела, когда вместе со сверстниками баловался с бензином в Чечерском проезде в Москве. Об этом сообщил 5 июня источник ИА Регнум.

Кадр видео из Телеграм — канала Кадры с места поджога 14-летнего подростка, у которого обожжены 80% тела.

По предварительным данным, шестеро детей раздобыли горючее и играли с ним во дворе. В какой-то момент 14-летний мальчик вспыхнул. На помощь подростку бросился очевидец.

На место прибыли врачи и полиция, медики пытаются спасти пострадавшему жизнь. У него диагностированы обширные ожоги 80% тела. Что именно стало причиной инцидента выясняют правоохранители.

В мае ИА Регнум писало, что в подмосковном городе Раменское в результате пожара в сарае погиб 11-летний мальчик, которого в хозяйственной постройке заперли друзья. Как пишет aif.ru, подозреваемые подростки в беседе с дознавателями рассказывали, что ребёнок якобы сам поджег дверь, когда они его заперли в шутку снаружи.