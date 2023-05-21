Раменское, Московская область, 21 мая, 2023, 14:57 — ИА Регнум. В подмосковном городе Раменское произошло возгорание хозяйственной постройки. В результате пожара есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Инцидент произошёл 19 мая в посёлке Дубовая Роща. Около 19:00 загорелся сарай по улице Октябрьской, дом 11. Спустя полчаса пожарные ликвидировали возгорание. Для тушения огня были привлечены 12 огнеборцев и три единицы техники. На месте пожара был обнаружен пострадавший.

По данным портала «112», им оказался 11-летний ребёнок, которого заперли в сарае товарищи. Они решили подшутить над мальчиком и закрыли его в сарае, заколотив дверь гвоздями. Ребёнок сгорел заживо.

Одна из свидетельниц заявила, что дети плакали и заявляли, что мальчик сам себя поджег, сообщил «МК». В настоящее время по данному факту ведется проверка. Следователи устанавливают виновных в гибели ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая трёхлетний мальчик пропал после пожара в посёлке Ертарском на границе Свердловской и Тюменской областей. Дом, в котором проживала многодетная семья, сгорел, а старший брат мальчика успел спасти маленькую сестру. Поиски ребёнка велись почти трое суток. Информация о том, что тело мальчика нашли при разборе завалов, появилась 21 мая.