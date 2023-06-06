Берлин, 6 июня, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал разрушение плотины Каховской ГЭС новым измерением в конфликте на Украине. Политик обвинил в разрушении плотины Россию.

Monika Skolimowska/Global Look Press Олаф Шольц

«Поскольку плотина чрезвычайно важна для водоснабжения Крыма, я сомневаюсь, что виновником является Россия», — написал один из пользователей.

Второй отметил, что вопрос о виновнике для Запада уже снят, несмотря на то, что до сих пор нет никаких доказательств.

Третий провёл параллель с ситуацией с подрывом газопроводов «Северный поток». «Кому выгодно?», — задал он вопрос.

Как ранее сообщало ИА Регнум, немецкая газета Bild утром 6 июня обвинила в подрыве дамбы Каховской ГЭС Россию, а потом на своём сайте изменила формулировку на нейтральную. На сайте издания заголовок «Россия взорвала огромную плотину» был изменён на «Взорвана огромная плотина на Украине». В соцсетях Bild заголовок остался прежним.