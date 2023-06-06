Берлин, 6 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Немецкая газета Bild утром 6 июня обвинила в подрыве дамбы Каховской ГЭС Россию, а потом на своём сайте изменила формулировку на нейтральную, при этом оставив «обвиняющий» заголовок на своих страницах в соцсетях.

ИА REGNUM Информационная война

На сайте издания заголовок «Россия взорвала огромную плотину» был изменён на «Взорвана огромная плотина на Украине», отметили РИА Новости. В соцсетях Bild заголовок остался прежним.

Ранее представители руководства Украины, а также глава Евросовета Шарль Мишель, не предъявив никаких аргументов, обвинили в подрыве плотины станции Россию.

Подрыв плотины станции — преднамеренная диверсия Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Киевскому режиму «поступил приказ» осуществить эту диверсию, он и должен нести за неё ответственность, сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь с 5 на 6 июня (предположительно из РСЗО «Ольха») 11 из 28 пролётов ГЭС были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, идёт эвакуация из подтопленных зон.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.

Удары по ГЭС — свидетельство начала контрнаступления ВСУ, их цель — «подтопить» в прямом смысле слова российские оборонительные линии и в переносном смысле — репутацию России, сказал в комментарии ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Каховскую ГЭС строили 12 тысяч человек и более 200 единиц техники, и восстановительные работы будут затруднительными, длительными и дорогостоящими, отметил в беседе с ИА Регнум Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.