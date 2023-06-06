Армения-Россия

Как сообщает ИА REGNUM, армянские предприятия, переданные России в рамках соглашения имущество за долги, будут задействованы при реализации соглашений военно-экономического сотрудничества в рамках Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ. Об этом на пресс-конференции в Ереване сообщил председатель комиссии Иван Матеров. "В работе сегодняшнего заседания Делового Совета приняли участие представители НИИ математических машин, и это предприятие вошло в состав Совета не только зная свои интересы, но и осознавая, что взаимодействие здесь не только возможно, но и нужно", - отметил Матеров, добавив, что остальные предприятия, перешедшие в российскую собственность в рамках соглашения, также будут вовлечены в процесс по мере реализации комплексного соглашения. Как отмечает агентство, в состав Делового Совета, созданного решением МКВЭС, вошли 42 представителя заинтересованных в военно-экономическом сотрудничестве холдингов, концернов, промышленных комплексов, акционерных обществ, предприятий промышленности и финансовых кругов государств-членов ОДКБ, участвующих в реализации задач военно-экономического сотрудничества и имеющих интересы в оборонно-промышленном комплексе. В частности, Армению представляют ОАО "Чаренцаванский станкостроительный завод", ОАО "Электрон", ЗАО "Лазерная техника". По словам представителя Национальной части МКВЭС ОДКБ Армении, замминистра экономики Армении Гарника Бадаляна, это неполный список, и в ближайшее время он будет расширен.

Исследования, проводившиеся с октября прошлого года по сегодняшний день в 7-ми общинах республики, показали, что 92% выехавших в поисках работы поехали в Россию. Как отмечает газета "Азг", для армян Россия, "как и в прошлые годы, остается самой удобной для поисков работы страной, где у наших соотечественников больше всего друзей и родственников, благодаря которым они могут найти работу". В опросе принимали участие 1682 семей, большинство которых имеет мигранта за пределами республики и именно в России. По наблюдениям газеты, наилучшим сезоном для поиска работы является весна, осенью мигранты, как правило, возвращаются в Армению. Большая часть гастабайтеров проживает в предоставленном работодателем жилище - около 28%, около 20% у родственников, 13% у товарищей. 65% выехавших на заработки работают у своих же соотечественников, а позже предпочитают работать у русских. У грузин или других представителей южно-кавказских народов почти ни один армянин не работал. Проблема номер 1 для уехавших из страны мигрантов - найти работу, начать дело и далее (8%) - отношения с общественностью. Основной причиной выезда за пределы Армении продолжает оставаться поиск работы, основной страной - Россия, далее - европейские государства, Соединенные штаты.

Как сообщает армянская служба радио "Свобода", коллегия присяжных городского суда Москвы на своем закрытом заседании признала членов российской националистической организации "Спас" виновными в совершении в 2006 году ряда нападений, самым скандальным из которых был взрыв на Черкизовском рынке 21 августа 2006 года, в результате которого погибли 14 человек, более 70-ти были ранены. Один из обвиняемых - 18-летний Никита Синюков - признан виновным в убийстве проживавшего в Москве армянского студента Вигена Абраамяна. Абраамян был убит в апреле 2006 года на станции метро "Пушкинская" Москвы. Приговор виновным будет вынесен 12 мая, когда гособвинитель выступит с заключительной речью.

Московское отделение Союза армян России (САР) 24 апреля инициировало несанкционированный митинг в Москве, приуроченный 93-й годовщине Геноцида армян в Османской Турции. По словам руководителя московского офиса "Ай Дат" Юрия Навояна, московская мэрия не санкционировала данное мероприятие, однако и четкого отказа проводить его тоже не давала. Между тем, представители САР просто "обманули народ", сообщив им, что акция санкционирована властями. "В итоге, 24 апреля, введенные в заблуждение со стороны САР 30 представителей армянской молодежи были задержаны и доставлены в различные отделения милиции в Москве", сообщил Навоян. По его словам, за участие в несанкционированном митинге на них было наложено административное взыскание. Как сообщил руководитель московского офиса "Ай Дат", вот уже несколько лет подряд армяне проводят санкционированные акции протеста у посольства Турции в Москве, призывая эту страну признать Геноцид армян. Однако на этот раз правоохранительные органы не разрешили проводить мероприятие, поскольку не получали соответствующей санкции со стороны столичных властей. После долгих переговоров участники акции смогли убедить милицию, чтобы те разрешили проехать мимо здания, но с условием, что на автомобилях не будет армянских флагов, и они не остановятся там. Тем не менее, армяне провели акцию, а милиция призывала их удалиться. От здания посольства митингующие направились к особняку посла Турции в России, где тот организовал прощальный вечер и пригласил глав иностранных делегаций, аккредитованных в России и представителей властей России. У здания участники акции сожгли турецкий флаг. Вечером того же дня представители армянской общины продолжили акции на Воробьевых горах. (ИА REGNUM). Зампредседателя Союза армян России (САР) Владимир Агаян, выступая 29 апреля в ереванском дискуссионном клубе "Взгляд" разъяснил то, что произошло 24 апреля в Москве. "По всей видимости, вмешалось правительство Турции. Мы каждый год проводим митинги у посольства Турции. Обратились и в этом году - акцию протеста собирались провести все молодежные организации молодежной ассоциации Всемирного конгресса армян, в том числе и молодежн ое крыло Союза армян России, однако официального разрешения не получили", сказал Агаян, отметив, что запрет на проведение мероприятия местные власти мотивировали тем, что в этот день в посольстве Турции были гости и акция могла им помешать. На вопрос журналистов, как зампредседателя САР расценивает подобный шаг России, учитывая, что Россия является дружественной Армении страной, стратегическим партнером и одна из первых признала Геноцид армян, Агаян сказал: "Наше стратегическое партнерство не одним этим обусловлено. Если Россия, возможно, по просьбе турецкого правительства попыталась предотвратить события у посольства Турции, то это внутреннее дело властей России. Я считаю, что они неправильно поступили. Но не надо рассматривать это в контексте армяно-российских отношений". По его словам, пишет газета "Лрагир", направлений, на которые опираются армяно-российские отношения, много, и сегодня необходимо их развивать, чтобы Армения благодаря этому развивалась, создавались бы рабочие места и в Армению вернулась бы та молодежь, которая ищет за ее пределами работу. Что касается запрещения проведения акции протеста у посольства Турции, то, повторив, что власти поступили неверно, Агаян уверил, что во всех случаях САР остается сильной авторитетной организацией и более такое не повторится. По словам Агаяна, пишет газета, запрет был неожиданностью.

Армения-Турция

Парламент Турции внес поправки в 301-ю статью УК Турции, которая предусматривает наказание за "оскорбление национального достоинства турок". 250 голосами против 65 парламентарии поддержали предложение правительства о внесении в закон смягчающих его поправок. Изменена, в частности, формулировка, согласно которой преступлением теперь будет считаться оскорбление "турецкой нации", а не "национального достоинства", как было прежде. Каждое дело по обвинению по 301-й статье будет отныне открывать лично министр юстиции, и предусматриваемое максимальное наказание сокращено до двух лет тюрьмы. В прежней редакции уголовное наказание было предусмотрено от шести месяцев до трех лет. В новой редакции подчеркивается, что "заявления, сделанные с целью критики (властей), не являются преступлением". Также конкретно называются государственные институты, за оскорбление которых предусмотрено уголовное наказание (Турецкая Республика как государство, Великое национальное собрание Турции, правительство страны, органы государственной власти). Как отмечает PanARMENIAN.Net, ЕС постоянно требует от Турции пересмотреть 301-ю статью, по которой возбуждались процессы в отношении журналистов и писателей. Представители оппозиции, выступающие против изменения 301-й статьи, обвинили власти в заигрывании с Евросоюзом и политических уступкам этой организации, куда Анкара стремится вступить в качестве полноправного члена. Агентство напоминает, что за последние пять лет "за оскорбление национального достоинства" к суду были привлечены сотни людей, среди которых убитый главный редактор армяно- турецкой газеты "Агос" Грант Динк, его сын, журналист Арат Динк, лауреат Нобелевской премии писатель Орхан Памук , писательница Элиф Шафак, историк Танер Акчам и многие другие.

Кандидаты в президенты США обещают и впредь оказывать давление на Турцию в вопросе признания Геноцида армян, сообщает газета "Айоц Ашхар". "Я был сильно обеспокоен тем, что два года назад посол США в Армении был отозван за использование термина "геноцид" применительно к массовому уничтожению армян. Я призвал госсекретаря Кондолизу Райс подробно расследовать данный инцидент. Считаю, что позиция правительства США была безосновательной. Я по-прежнему выступаю за признание Геноцида и разделяю горе армянского народа", - сказал кандидат в президенты США от демократов Барак Обама. Бывшая первая леди США Хилари Клинтон также заявила, что в случае избрания президентом признает Геноцид армян. "То, что случилось с армянами в Османской Турции, было геноцидом. Я дважды обращалась с письмом к президенту Бушу, чтобы он использовал термин "геноцид" во время поминальных мероприятий. США - и президент, и Конгресс - должны признать Геноцид армян во имя безопасности нашей страны и защиты прав человека. Это будет иметь важное нравственное значение", - сказала Хилари Клинтон.

Конгрессмен США от Демократической партии Эд Перлматер заявил о своем присоединении к группе поддержки Армении. Таким образом, число членов группы достигло 156. Как сообщает Armenia Today , Перлматер избран в Конгресс в 2006 году от седьмого округа штата Колорадо. Он является сторонником признания Геноцида армян в Турции в начале прошлого века и лоббистом соответствующей резолюции.

Газета "Азг" обратилась к теме сжигания в Ереване турецкого флага. В своей статье газета напоминает о теплых приветствиях, направленных президентом Турции Абдуллой Гюлем , премьер-министром Реджепом Эрдоганом и министром иностранных дел Али Бабаджаном новому руководству Армении и адекватном ответе армянской стороны. При этом, газета сообщает, что турецкие СМИ, "разжигая излишние страсти", не обошли вниманием и факт сожжения государственного флага Турции 23 апреля в Ереване. При этом, пишет газета, осуждая в связи с этим Армению, Общественное телевидение Турции отметило, что "не исключено, что сожжение турецкого флага в Армении было провокацией". Со своей стороны, комментируя случаи сожжения турецкого флага, газета пишет, что они не способствуют международному признанию Геноцида армян, а наоборот, поощряют турецких националистов и создают условия для оправдания антиармянских настроений в Турции. "Сжигание флага является политической акцией протеста, когда оно совершается перед представителем или представительством данной страны. В противном случае акция вырождается в обычную разнузданность и порождает излишние спекуляции. 23-го апреля в Ереване турецкий флаг не только сожгли, но и растоптали, причем сделано это было и внутри самого мемориала Геноциду армян. Тогда как мемориал этот символизирует память о 1,5 миллионах невинных жертв Геноцида". Мемориал посещают для того, чтобы почтить память жертв, а не для того, чтобы топтанием турецкого флага превратить его место для разнузданных гульбищ, предупреждает газета.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в эксклюзивном интервью радио "Свободе" сообщил, что готов искренне говорить со своим турецким коллегой Али Бабаджаном о всех проблемах армяно-турецких отношений. "Необходимости в посредниках нет, и я готов, как только турецкая сторона, мой партнер, будет готов к подобной встрече. Мы готовы прямо говорить, искренне говорить, открыто говорить, по-деловому обсудить все те вопросы, которые у нас есть", уверил министр ИД Армении. Он выразил уверенность, что пора уже действовать "в новом стиле". "Мы не должны работать так, как прежде, поскольку в прошлом нам не удалось решить вопросы и урегулировать отношения. Мы должны работать в новом стиле", сказал Налбандян. "Мы готовы урегулировать наши отношения без предусловий. Я также не думаю, что предусловия для переговоров есть у турков. Надеюсь, что с обеих сторон будет проявлен серьезнейший, конструктивный подход. Мы очень положительно расцениваем те послания, которые были направлены нам как на уровне главы МИД, так и на уровне президента и премьер-министра", сказал министр ИД Армении.

В области Хатаи Искендерум трое молодых турок сожгли флаг Республики Армения, сообщает "Ноян Тапан" со ссылкой на турецкие СМИ. Молодые люди сначала долго топтали флаг, после чего облили его легковоспламеняющейся жидкостью и сожгли. Один из молодых людей заявил, что они сделели это в ответ на факт осквернения флага Турции в ходе посвященных годовщине Геноцида армян мероприятий в Ереване. Согласно сведениям, передает агентство, группа молодых людей попыталась сжечь армянский флаг в Игдире. Однако турецкая полиция на этот раз воспрепятствовала их инициативе.

На вопросы газеты "168 Жам" отвечает спикер парламентской комиссии по внешним сношениям Турции Суат Киниклиоглу

"168 Жам": Могут ли последние, сделанные премьер-министрами и главами МИД Армении и Турции заявления открыть "новое окно возможностей" для улучшения отношений?

Суат Киниклиоглу: Хочу надеяться, что эти заявления больше, чем обычные бесплодные пожелания. Я знаю, что министр Бабаджан искренен в своем желании начать с Арменией новый этап отношений. Улучшение отношений исходит из интересов обеих стран. Мы не должны сегодняшние проблемы оставлять в наследство следующим поколениям турок и армян. Турция и Армения должны начать содержательный процесс, который позволит достигнуть желанного сближения, и для достижения этой цели необходимо проявить творческий и смелый подход.

"168 Жам": Что сегодня является главным препятствием для улучшения армяно-турецких отношений?

Суат Киниклиоглу: Главным препятствием является то, что сохранение существующего статус-кво было приемлемо для всех сторон. Я считаю, что отныне статус-кво не приемлем ни для одной из сторон. Раны прошлого не должны нам мешать идти вперед и создавать между нашими странами новые отношения.

"168 Жам": Почему Анкару не устраивает предложение Еревана установить отношение без предусловий?

Суат Киниклиоглу: Одним из важнейших условий установления дипломатических отношений является четкое заявление о взаимном признании границ. Второй вопрос касается оккупации принадлежащих Азербайджану территорий. Думаю, мы сможем установить дипломатические отношения, если Армения признает границы Турции и освободит оккупированные районы.

"168 Жам": Несколько лет назад министры иностранных дел Армении и Турции Вардан Осканян и Абдулла Гюль договорились о политике "маленьких шагов". Почему она не получилась?

Суат Киниклиоглу: Потому что это сложный для всех сторон процесс: мы имеем дело с региональными процессами. К сожалению, улучшение армяно-турецких отношений вопрос не только двусторонних отношений, но и включает в себя интересы таких стран как Россия, Азербайджан и США.

"168 Жам": Фактически, единственный международный формат, где мы видим сотрудничество Турции и Армении это НАТО . Во всяком случае, турецкие военные приняли участие в состоявшихся в 2003 году учениях НАТО в Армении, Турция, вместе с другими членами Альянса поддержала План действий по индивидуальному партнерству НАТО с Арменией и прочее. Может ли работа в "формате НАТО" сыграть в дальнейшем благоприятную роль в армяно-турецких отношениях?

Суат Киниклиоглу: Турция придает огромное значение НАТО. Мы очень рады, что Ереван выступает с новой готовностью активизировать отношения с НАТО. Турция желала бы видеть членами Альянса все три страны Южного Кавказа. НАТО доказало свою роль в прошлом, и большая вовлеченность Армении будет только приветствоваться. Мы считаем, что Армения может многое дать НАТО.

"168 Жам": В то же время, отсутствие отношений с Турцией отрицательно влияет на восприятие НАТО в Армении, и многие считают невозможным дальнейшее сближение с Альянсом до урегулирования армяно-турецких отношений.

Суат Киниклиоглу: Конечно, в случае улучшения армяно-турецких отношений роль Армении в НАТО усилится. Более содержательная роль Армении в НАТО является одной из тех целей, для достижения которых мы должны работать в направлении улучшения отношений. Надеюсь, что руководство Армении понимает, что вопрос армяно-турецких отношений является не двусторонней задачей, а региональной.

"168 Жам": Как относится Турция к наличию в Армении российской военной базы и к заявлениям армянских официальных лиц о том, что главной причиной присутствия в Армении российских военных является потенциальная угроза со стороны Турции? И как Вы считаете, способствует ли усиливающееся сотрудничество между Турцией и Россией решению задач армяно-турецких отношений или наоборот - мешает?

Суат Киниклиоглу: Думаю, что углубление связей между Турцией и Россией является положительным фактором для Южного Кавказа, в особенности в контексте улучшения армяно-турецких отношений. В то же время, наши друзья в Москве должны понять что задачи Южного Кавказа - не игра с нулевыми ставками. Каждая страна, в том числе и Россия, должна что-либо получить от улучшения армяно-турецких отношений и стабильности во всем регионе. Времена русско-турецкого противостояния на Кавказе прошли. Мы процветаем и желаем полноценной интеграции для Южного Кавказа, а это требует решения карабахского вопроса. Как только карабахский вопрос решится, все в регионе урегулируется по принципу домино. Мы все - турки, армяне, грузины и русские - выиграем от этого. Лидерство требует дальновидности, смелости и решительности. Мы полны решимости изменить судьбу региона, и я знаю, что и армяне полны решимости в этом вопросе. Будем надеяться, что состоявшиеся в Армении выборы откроют новую страницу и позволят совместно строить регион. ("168 Жам", с сокращениями).

Международный день свободы СМИ

Как сообщает газета "Азг", международная правозащитная организация Freedom House опубликовала индекс свободы СМИ различных стран мира за 2007 год. Согласно данным организации, Армения продолжает оставаться "несвободной страной", и по своим баллам, вместе с Берегом Слоновой Кости, Республикой Мальдивы, Молдовой и Пакистаном занимает 144-149 места. Газета "Айкакан жаманак" отмечает, что в 2002 году Армения с 60 баллами была в ряду "частично свободных" стран, что означает, что за последние 5 лет свобода СМИ в Армении упала на 6 баллов и страна очутилась в числе "несвободных". Что касается 2007 года, то, согласно газете, в докладе Freedom House отмечено, что обстановка в стране была чрезвычайно политизированной, и, во время парламентских выборов и в период, предшествоваший президентским выборам власти оказывали на СМИ большое давление. В докладе, пишет газета, сказано о том, что произошло с телекомпанией ГАЛА, о том, что в отношении редакторов газет "Чоррорд ишханутюн" и "Айкакан жаманак" были выдвинуты обвинения, сказано о нападении в декабре на редакцию газеты "Чоррорд ишханутюн", об осуждении фотожурналиста газеты "Аравот" Гагика Шамшяна, о непредоставлении частоты телекомпании "А1+" и об ограничении вещания радио "Свободы".

Конечно, иронизирует газета "Айк", "Армении пока есть чему радоваться: Северная Корея в вопросе свободы СМИ оказалась в еще более плохом положении, а значит Сержу Саркисяну еще расти и расти до Ким Чен Ира".

Национальный пресс-клуб выражает свою озабоченность тем, что Генеральная прокуратура Армении до сих пор не предприняла никаких мер для выявления и наказания лиц, препятствовавших профессиональной деятельности журналистов в предвыборный и поствыборный период. Об этом говорится в распространенном заявлении НПК, приуроченном к Международному дню свободы СМИ. Как сообщает АрмИнфо , в заявлении также дается негативная оценка давлению на телеканал ГАЛА, а также отмечается неприемлемость попыток использовать деятельность СМИ в качестве орудия политической пропаганды. В связи с этим у авторов вызывают озабоченность случаи отступления от профессионализма и журналистской этики. "В то же время мы стали свидетелями того, как после событий 1 марта часть армянских журналистов встала на защиту свободы слова, доказав тем самым, что представители СМИ даже в условиях чрезвычайного положения способны беспристрастно освещать события. На фоне этого мы стали свидетелями того, как закрывались электронные средства массовой информации, запрещались к изданию отдельные номера газет. Кроме того, журналисты подвергались насилию в ходе выборов и во время митингов, у них отнимались диктофоны и фототехника. Таким образом, события до и после выборов показали, что государство не только не гарантирует, но и ограничивает свободу СМИ", - отмечается в заявлении Национального пресс-клуба.

По следам 1 марта

События 1 марта были не столкновением между народом и полицией, как хочет представить кочаряносержевская пропаганда, а заранее организованная бойня. Об этом, передает "Ноян Тапан", заявил на 2-м конгрессе Общенародного движения лидер оппозиции, первый президент Армении Левон Тер-Петросян . По его словам, Роберт Кочарян был единственным человеком в Армении, кто мог дать приказ стрелять по мирным демонстрантам. Что касается Сержа Саркисяна , то Тер-Петросян отметил, что последний формально не имел отношения к такому приказу, но как избранный президент он был обязан не допустить, чтобы Кочарян пошел на такой шаг. Первый президент отметил, что Серж Саркисян может доказать свою невиновность, обеспечив независимое и прозрачное расследование событий 1 марта, "в противном случае, 100 лет вина за эти кровавые события будет лежать на нем". Тер-Петросян коснулся пресс-конференций Кочаряна 1-го, 5-го и 20-го марта, во время которых последний допустил явные противоречия. Так, еще при введении чрезвычайного положения Кочарян заявлял, что армия не вооружена огнестрельным оружием, однако как могло случиться, что 7 граждан погибли от огнестрельного оружия и несколько полицейских получили огнестрельные ранения до введения чрезвычайного положения. Кроме того, по словам Тер-Петросяна, ни в одной стране мира не было такого, чтобы полиция шла на обыск в составе 3000-4000 человек. По его словам, цель официальной пропаганды - избежать ответственности за кровавые события 1 марта и попытаться сделать все, чтобы вина за это преступление легла на оппозицию. В то же время Тер-Петросян добавил, что в полицию были доставлены более 1000 человек, однако ни одному из них не предъявлено обвинение в примении огнестрельного оружия. "Так и не выявлены граждане, стрелявшие из огнестрельного оружия", сказал он.

По состоянию на 30 апреля все раненные в ходе событий 1 марта в Ереване выписаны из больниц. Как сообщает "Ноян Тапан", накануне из медицинского центра "Эребуни" был выписан гражданин США Ованнес Асатрян. Он был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями в области живота и ягодиц и был подвергнут операции. Больной выписан в нормальном состоянии.

Газета "Айкакан жаманак" предлагает свое видение расследования событий 1 марта: "Действительными задачами следствия должны быть обнаружение тех, кто стрелял, и это должны быть конкретные люди, с именами и фамилиями. Общественность должна знать кто они - полицейские или телохранители олигархов? Из какого автомата стреляли, где и на чье имя зарегистрировано это оружие? На каком расстоянии в момент выстрела друг от друга находились убийца и его жертва? В котором часу было совершено первое убийство, где было найдено тело убитого? Короче говоря, главной задачей следствия должно стать выяснение обстоятельств каждого выстрела, выяснение личности каждого, кто бросил гранату. И Агван Овсепян (генеральный прокурор Армении - прим. ИА REGNUM) очень ошибается, думая, что сможет "навесить лапшу" на уши общественности. Сейчас он не следствие осуществляет, а пытается представить политическое шоу: арестовать несколько десятков политических и назвать это массовыми беспорядками. Все это просто смешно".

По мнению газеты "168 Жам", последние события вынесли на поверхность "всю беспомощность государственного аппарата, существующий в обществе громадный протест, склонность политических сил к экстремизму и, что наиболее важно, всеобщее ощущение того, что так жить больше нельзя". Газета считает, что первомартовские события до основания разрушили тот миф, что, несмотря на всю существующую вопиющую несправедливость, страна движется вперед. "Они доказали, что если власть оторвана от народа, если она не пользуется доверием и поддержкой народа, то любое достижение может за несколько дней абсолютно обесцениться и страна может очутиться на грани хаоса, если не на пороге гражданской войны".

Начало и конец десятилетнего правления Роберта Кочаряна ознаменовались ужасающими преступлениями - начиная с 27 октября 1999 года и заканчивая 1-м марта 2008 года, пишет газета "Айк". "Его изначально шаткая власть укрепилась кровью жертв 27 октября, а уход был сопровожден кровью жертв 1 марта".

Несколько недель назад в Степанакерте появился первый "Хаммер", владельцем которого является один из командиров карабахского спецназа. Как сообщает газета "Айкакан жаманак", в городе ходят слухи, что последний получил эту машину в подарок от Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна . Согласна тем же слухам, пишет газета, командир удостоился этого подарка за активное участие в поствыборных событиях Армении.

Резолюция ПАСЕ

Как сообщает Armenia Today , глава аппарата президента Армении Овик Абраамян провел первое заседание рабочей группы, которая была создана для реализации предложений резолюции ПАСЕ по Армении. Во время заседания обсуждались вопросы, связанные с подготовкой предложений по осуществлению рекомендаций резолюции ПАСЕ. Агентство напоминает, что 17 апреля на сессии ПАСЕ была принята резолюция №1609 "О состоянии демократических институтов в Армении". В резолюции отмечается, что для продвижения вперед Армения безотлагательно должна реформировать политическую систему и избирательный процесс, прекратить произвольные аресты и задержания по политическим мотивам, гарантировать свободу судей, СМИ и митингов, а также прекратить посягательства против оппозиционных СМИ. В резолюции указывается, что естественным путем продвижения Армении по пути указанных реформ является открытый и конструктивный диалог между политическими силами. В частности, отмечена необходимость осуществить независимое расследование событий 1 марта, безотлагательно отпустить на свободу заключенных по явно искусственным и политическим обвинениям, срочно признать утратившими силу поправки к закону "О проведении собраний, митингов, шествий и демонстраций". Если положения резолюции ПАСЕ не будут выполнены, и не будет серьезного диалога политических сил, то на июньской сессии ассамблея рассмотрит вопрос замораживания права голоса Армении.

"Принятая 17 апреля резолюция ПАСЕ N1609 о функционировании демократических институтов в Армении всесторонне отразила нашу национальную трагедию 1 марта", - заявил на встрече с журналистами в Национальном пресс-клубе лидер оппозиционной партии "Наследие" Раффи Ованнисян . По его словам, отраженные в документе проблемы возникли намного раньше их обсуждения в Страсбурге, так что резолюция имеет "чисто армянское происхождение". "Кстати, члены делегации Национального Собрания в ПАСЕ от правящих партий приняли активное участие в разработке документа, сами голосовали за него", - сказал Ованнисян. Оппозиционер отметил, что резолюция N1609 четко указывает пути преодоления общенационального кризиса. В частности, европейское сообщество в рамках взятых Арменией на себя обязательств, оставило нашей стране лишь два месяца, в течение которых полностью должна быть восстановлена свобода на проведение собраний и митингов, сняты все ограничения свободы слова, освобождены лица, преследуемые за свои политические взгляды и активное выражение гражданской позиции. "Только выполнив эти требования, можно будет приблизиться к преодолению пропасти между народом и властями", - подчеркнул лидер партии "Наследие". ( АрмИнфо ).

Правящая политическая коалиция Армении обладает достаточной волей, чтобы выполнить требования резолюции ПАСЕ по укреплению демократических институтов. Такое мнение 4 мая на парламентском брифинге высказала депутат НС от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян. Она выразила уверенность, что на июньской сессии ПАСЕ Армения надлежащим образом представит процесс выполнения требований организации и избежит применения санкций. По словам Зограбян, все предъявленные со стороны ПАСЕ требования уже были зафиксированы гораздо раньше в Меморандуме о создании правящей коалиции. В частности, в Меморандуме указана важность повышения доверия к избирательным процессам, создания широкого поля для политической оппозиции, обеспечения свободы прессы. ("АрмИнфо"). Газета "Аравот" анализирует требования ПАСЕ с точки зрения их "опасности" для власти. "Если, скажем, завтра Арарат Зурабян, Александр Арзуманян, Карапет Рубинян и ряд других политических деятелей, не совершивших никаких преступлений, выйдут на свободу, то исключено, чтобы они в тот же день на танках и БТР направятся прямо к резиденции президента. Если завтра оппозиция проведет митинг на площади Свободы и потребует "немедленной отставки" властей, это не значит, что власть вынуждена будет пойти на такой шаг. Если пользующийся доверием общества какой-либо орган (полиция и прокуратура таковыми точно не являются) заявит: эти люди опрокидывали троллейбусы и грабили магазины, эти люди были убиты при таких-то обстоятельствах, ситуация от этого не дестабилизируется. Наоборот. 4. Если телекомпании, освещая в своих информационных выпусках, скажем, конгресс оппозиции будут руководствоваться профессиональными нормами журналистики и показывать то, что есть на самом деле, а не сопровождать "немые" кадры желчной критикой в адрес оппозиции, такой подход может только способствовать повышению их авторитета". Одним словом, заключает газета, демократические реформы, осуществления которых ждет от нас Запад, не нанесут никакого ущерба действующей власти. Наоборот, пишет "Аравот", будет гораздо хуже, если все останется так, как есть: "Армения стоит на пороге социальных потрясений - цены на товары первой необходимости за этот год существенно выросли. Не замечать этого, обманывать людей, как и раньше, утверждениями о том, что инфляция составляет 2,34%, либо приводить другие, столь же абсурдные данные, будет просто легкомыслием". Стихийный социальный бунт необходимо направить в системное политическое русло, поскольку, предупреждает газета, "добиваясь политической маргинализации оппозиции, власть рано или поздно может столкнуться с действительно экстремистскими силами".

Попытки начать диалог?

Я думаю, в ближайшие пару недель состоится встреча президента Сержа Саркисяна с Левоном Тер-Петросяном , которая заложит основы диалога власть - оппозиция. С таким оптимистическим предсказанием, согласно газете "Новое время", выступил в Национальном пресс-клубе председатель партии "Наследие" Раффи Ованнисян , готовый также взять на себя роль посредника. По его словам, два ключевых деятеля должны встретиться и "по-мужски, по-армянски" обсудить ситуацию. Диалог между двумя основными силами Ованнисян назвал необходимым условием преодоления политического кризиса в стране и добавил, что обе силы несут ответственность за предвыборные и поствыборные события в стране. При этом на вопрос, каковы предпосылки оптимизма, выступавший ответил: "Предпосылок нет, это моя надежда".

Газета "Азг" пишет: "После поствыборных событий, когда со стороны Левона Тер-Петросяна были спровоцированы беспорядки 1 марта, в результате которых погибли 10 человек, много говорится о диалоге и необходимости искоренить причины недовольства народа. Однако никогда не говорится о том, вокруг чего должен состояться этот диалог и об искоренении какого недовольства идет речь. Во-первых, о диалоге. Очевидно, что создавшаяся ситуация абсурдна. Ни в одной стране, даже постсоветской, набравший 21 процент кандидат не говорит от имени всего народа, да еще и ультимативным тоном. Создается впечатление, что голоса 350 тысяч человек более определяющи, чем 860 тысяч голосов, отданных за Сержа Саркисяна и еще около 400 тысяч голосов, отданных за остальных кандидатов".

Газета "Чоррорд ишханутюн" пишет: "Режим по сей день надеется, что Левон Тер-Петросян начнет с ним переговоры. Вопрос даже не в том, о чем должны идти переговоры. Вопрос в том, между кем должны они вестись? С одной стороны президент-основоположник Третьей республики Армения, в период правления которого Армения обрела независимость и международное признание, победила в войне, преодолела экономический кризис и так далее. С другой стороны человек, проработавший у того же президента министром, который в свое время не смел даже взор на него поднять. Рядом с ним, на должности премьера тот, кто некогда был пламенным оппозиционером, а после получения должности замолчал и стал "шибко конструктивным". Возникает вопрос: вот с ними должен вести переговоры Левон Тер-Петросян?"

Предложение властей о начале переговоров с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном остается в силе. Об этом в ходе брифинга в парламенте Армении заявила член фракции "Процветающая Армения"(входит в коалицию власти) Наира Зограбян. Как передает ИА REGNUM, в то же время она подчеркнула, что "власти страны предложили первому президенту начать диалог без предусловий, но он опять их выдвинул". По словам Зограбян, она "не признает поставленное Тер-Петросяном условие выпустить на свободу всех задержанных в рамках уголовного дела по факту столкновения оппозиции и полиции 1-2 марта".

Если власть не признает легитимность оппозиции, то непонятно, с кем и вокруг чего она должна вести диалог. Такое мнение, передает "Ноян Тапан", в ходе брифинга 4 мая высказал секретарь парламентской фракции РПА Самвел Никоян . Касаясь заявления Левона Тер-Петросяна о том, что власть не легитимна, но она есть политическая реальность, Никоян отметил, что такой подход попросту делает невозможным диалог. По его мнению, было бы правильнее, если бы власти признали Тер-Петросяна и возглавляемую им политическую силу как политическую реальность, с которой нужно начать диалог, а первый президент признал бы решение Конституционного суда по итогу выборов. Никоян согласился с мыслью Тер-Петросяна о том, что нетерпимость и раскол не внутри общества, а между лидерами власти и оппозиции. Он позитивно оценил перемену в позиции первого президента относительно возможных санкций в отношении Армении, а также осознание того, что внутрення напряженность приводит к ослаблению страны, чем может воспользоваться враг. "Очень хорошо, что новое движение воздержится незаконных действий: такая оппозиция, деятельность которой останется в рамках закона, вполне приемлема для меня", - сказал секретарь фракции РПА.

Программа правительства

Как сообщает "Ноян Тапан", премьер-министр Армении Тигран Саркисян 29 апреля представил парламенту РА программу нового правительства Армении. По словам главы нового кабинета, программа носит продолжительный характер, поскольку основана на программах предыдущего правительства, а также на Стратегии национальной безопасности Армении, Стратегии преодоления бедности. При разработке новой программы учтены также положения предвыборных программ 4 коалиционных партий, президента Армении и соглашения политической коалиции. Согласно программе, основными действиями деятельности правительства Армении являются обеспечение стабильного развития посредством обеспечения национальной безопасности и активной экономической политики, формирование местного самоуправления и системы управления частного сектора, укоренение культуры корпоративного управления, развитие образования и науки. Правительство от реализации программы ожидает в 2008-2012 годах следующие результаты: реальный рост ВВП в размере 8-10% в год, не менее 10% роста в год объемов инвестиций, существенное снижение территориальных экономических дипропорций, 10% роста не сельскохозяйственной занятости, рост уровня сбора государственных доходов в размере 0,3-0,4% от ВВП, преодоление бедности с обеспечением в итоге уровня общей бедности ниже 11,2% и ниже 1,6% крайней бедности (в 1999 эти показатели, соответственно, составляли 56,1% и 21%, в 2006 - 26,5% и 4,1%). Правительство также надеется ежегодное повышение уровня пенсий соответствующего 100% минимального бюджета жизнеобеспечения в 2012 году, внедрение многоступенчатой пенсионной системы, рост финансирования системы социальной защиты до 6,2% от ВВП, системы здравоохранения - до 2,2%, системы образования - до не менее 3,5% от ВВП.

"Основу программы деятельности правительства Тиграна Саркисяна составляют реформы в области экономики и в системе управления. И это вполне естественно, ведь от них зависит не только будущее экономики, но и решение социальных проблем. (...) Задачи, которые поставило перед собой новое правительство, несомненно, не относятся к числу легко решаемых. Они требуют серьезных мер, которые для многих могут быть весьма болезненными. Но именно благодаря им в стране сложится совсем другая экономическая и социальная ситуация", уверяет газета "Айоц Ашхар". Касаясь хода парламентских обсуждений проекта программы, газета пишет: "Подтвердив принципиальную позицию Сержа Саркисяна и его политической команды, итоги обсуждения подвел премьер: "Мы проведем изменения, и эти изменения начнем с себя. Эта программа является "провластной" только в этом ракурсе: правительство начнет преобразования с самого себя. Мы проявим наши недостатки и представим вам способы решения проблем". И добавил: "Как вы верите в наше слово, так и я хочу вас заверить, что мы верим в вас. Ваша моральная поддержка обязывает больше, чем часто звучащая необоснованная критика. И мы должны суметь доказать своей работой, что ваша поддержка была кстати. Мы нуждаемся в этой поддержке, потому что это являет путь к сплочению, здоровому сотрудничеству. Хочу заверить, что вы не обнаружите разницы между нашими словами и делами".

Газета "Лрагир" пишет, что, по мнению экономиста Эдуарда Агаджанова, программа правительства плоха уже потому, что "правительство фактически предсказывает, что акценты будут ставиться на развитие добывающей и горно-металлургической промышленности". Агаджанов подчеркнул, что ставя акцент на добывающей и горно-металлургической промышленности Армения "всего лишь разграбит недра и станет сырьевым придатком других стран". Как сообщает газета, Агаджанов выразил также недоумение тем, что правительство заявляет об экономике, основанной на знаниях и инновации, когда бюджетом 2008 года на науку выделено всего 0,2% ВВП, а в течение ближайших 4-х лет эта цифра должна дойти до 0,3%.

Газета "Чоррорд ишханутюн" пишет: "Премьер-министр Тигран Саркисян заявил, что сегодня внимание общественности должно быть привлечено к тем первоочередным задачам, которые выдвинуты президентом страны. Тигран Саркисян, по своей привычке все ставит с ног на голову. Во всем мире принято обратное: у общества возникают задачи, оно их выдвигает, а президент и правительство обращают на них свое внимание. А по Тиграну Саркисяну выходит, что президент придумывает задачу, после чего возникает необходимость привлечь к ней внимание общества".

По словам депутата от фракции "Наследие" Армена Мартиросяна, новая правительственная программа похожа на европейскую программу: "Она больше бы подошла европейским странам. Правительство представляет очень претенциозную программу, говоря, что желает видеть Армению финансовым центром. Финансовыми центрами могут быть те страны, у которых добрососедские отношения с соседними государствами и стабильное демократическое государство. Лично мое отношение к этой программе - отрицательно, моих коллег - тоже. Эта программа рассчитана на такую страну, как Дания". ("Азг").

Оппозиция реструктуризируется

2 мая в Ереване, в зале Дома правительства, открылся 2-ой Конгресс общенародного движения, в состав которого входят партии и общественные организации, поддержавшие на президентских выборах 19 февраля кандидатуру первого президента Армении Левона Тер-Петросяна . Как передает ИА REGNUM, участники форума минутой молчания почтили память погибших 1-2 марта в ходе беспорядков и столкновений оппозиционных демонстрантов с полицейскими силами. Ведущий форума Левон Зурабян отметил, что многолюдное мероприятие свидетельствует о том, что воля движения не сломлена, несмотря на то, что многие соратники оппозиции находятся в заключении. "Это беспрецедентное движение, даже по сравнению с 1988-м годом", - заявил Зурабян и подчеркнул, что целью конгресса является вновь увидеть и убедиться в единении народа и дать возможность донести слово руководителей движения до народа. На Конгрессе выступили председатель Народной партии Армении (НПА) Степан Демирчян, лидер Социал-демократической партии "Гнчакян" Людмила Саркисян, член движения "Альтернатива" Норик Норикян, лидер Марксисткой партии Давид Акопян. К участникам форума обратилась жена находящегося в заключении экс-министра иностранных дел Армении Александра Арзуманяна - Мелисса Браун. Она поблагодарила за поддержку движение армянских женщин и отметила, что несмотря на то, что их мужья сегодня далеко от семьи, тем не менее, жены заключенных оппозиционеров счастливы, поскольку "наши мужья - герои". В ходе форума выступили также председатель Союза политологов Армении Амаяк Ованнисян , член правления Армянского общенационального движения Ашот Саркисян, публицист Тигран Паскевичян, режиссер Тигран Хзмалян.

Как сообщает АрмИнфо , первый президент Армении, лидер оппозиции Левон Тер-Петросян , выступая на Втором конгрессе своих сторонников, назвал проведение в стране досрочных президентских и парламентских выборов единственных путем смягчения острейшего внутриполитического кризиса. По его словам, армянский народ давно созрел для строительства свободного демократического общества, освободившегося от криминальной коррумпированной системы, диктата монополий. "Однако чаяния и стремления людей вступили с полное противоречие с самой сущностью режима бандократии, и только его уход с политической сцены путем проведения досрочных выборов может исправить ситуацию", - сказал Тер-Петросян. Положительно оценив принятие Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции N1609 о функционировании демократических институтов в Армении, и подчеркнув, что ПАСЕ наконец-то перешла от слов к делу, лидер оппозиции одновременно выразил озабоченность в связи с возможным применением против страны экономических санкций. "С вашего позволения я обращаюсь к руководству американской корпорации "Вызовы тысячелетия" и правительству США в целом с просьбой воздержаться от ограничения финансовой помощи Армении, поскольку в подобном случае, в первую очередь, пострадает народ", - сказал Тер-Петросян.

По словам первого президента Армении Левона Тер-Петросяна , передает "Ноян Тапан", единственным средством для разрядки напряженности между обществом и правящим режимом Армении является проведение внеочередных парламенстких и президентских выборы. Однако, как заявил он выступая на 2-м конгрессе Общенародного движения, понимая, что действующие власти страны и европейские организации пока не готовы к такой развязке и, что созревание этой идеи требует определенного времени, представители движения обязаны разработать свои дальнейшие шаги и представить программу дальнейших действий. Во-первых, по словам Тер-Петросяна, необходимо облачить движение в новую форму и дать новое название. По его словам, его нужно назвать "Армянский национальный конгресс". Создание подобного конгресса, как объяснил он, не означает, что партии-участницы конгресса должны быть расформированы. В то же время, по его словам, эта новая структура не может быть разношерстной организацией, следовательно, не исключено, что в будущем Армянский национальный конгресс станет одной партией. "Мы всегда действовали и будем действовать исключительно в рамках закона, в отличие от правящего режима", - заявил Тер-Петросян. По его словам, не признавая легитимность режима, лидеры движения готовы пойти на диалог с ним, но только в том случае, если будут выполнены все пункты резолюции ПАСЕ от 17 апреля и, что самое главное, будут освобождены все арестованные. "Мы должны избегать внутриполитических потрясений", - добавил Тер-Петросян, подчеркнув, что нестабильность в Армении выгодна притивнику - Азербайджану. А последний, по его словам, в свою очередь должен понимать, что в случае начала военных действий он встретит сопротивление армянского народа. В случае возобновления войны, по заверению Тер-Петросяна, он лично призовет участников движения оставить политическую борьбу и "посвятить себя заветному делу защиты родины".

"Рано или поздно, я уверен, в самом ближайшем будущем в Ереване возобновятся наши многотысячные митинги", - заявил первый президент Армении, лидер оппозиции Левон Тер-Петросян , выступая на Втором конгрессе своих сторонников. По его словам, именно в ходе предстоящих массовых мероприятий будут детально представлены дальнейшие шаги оппозиции. На данный же момент есть одна первейшая задача, стоящая перед Всенародным движением - освобождение всех до единого политических заключенных. "Без этого говорить о возможности начала какого-либо диалога с властями или общественном примирении просто бессмысленно. Пусть нынешние власти не надеются, что, арестовывая наших соратников, можно поставить Всенародное движение на колени. Режим как во времена средневековья, держа этих людей в заложниках, очевидно, не теряет надежды получить от нас выкуп. Однако этим надеждам не суждено сбыться. Мы, народ, не успокоимся, пока на свободу не выйдет последний политический заключенный", - сказал Тер-Петросян. Говоря об общей стратегии оппозиции, экс-президент подчеркнул, что она, в отличие от властей, будет и впредь действовать в рамках закона. Одновременно Левон Тер-Петросян призвал всех осознать одну очевидную истину: "Народ, вкусивший победное шествие третьей декады февраля, не отступит и продолжит борьбу за свои права до окончательной победы". ( АрмИнфо ).

Вместе с тем, преследования оппозиции продолжаются. Как сообщает газета "Айкакан жаманак", территориальные организации Народной партии Армении, АОД, "Анрапетутюн" и инициативы "Альтернатива" города Абовяна выступили с совместным заявлением, в котором говорится о репрессиях последней недели в Котайкской области. "Пренебрегая требованиями резолюции ПАСЕ, в Абовянский территориальный отдел СНБ и Генпрокуратуру в период с 23 по 30 апреля были доставлены более 30 граждан", - говорится в заявлении. Более того, говорится в заявлении, всех доставленных заставляли дать показания против руководителя Абовянского предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна - Григора Воскерчяна.

Как сообщает АрмИнфо , 5 мая в судебном порядке еще на два месяца был продлен срок предварительного заключения лидера Армянского общенационального движения Арарата Зурабяна. По словам члена правления АОД Карена Карапетяна, уголовные дела возбуждены в отношении около трех десятков членов Армянского общенационального движения, стоящих на партийном учете как в столице, так и в областях республики. "Помимо проходящих чисто политических судебных процессов, которые часто затягиваются, до сих пор в домах все новых активистов оппозиции звучат звонки, людей вновь приглашают в отделения полиции и Службы национальной безопасности. На них оказывается давление, и никакой тенденции к ослаблению политических преследований не наблюдается", - сказал Карапетян. По мнению оппозиционера, можно однозначно утверждать, что пока властями даже не предпринимаются какие-либо попытки выполнить требования резолюции ПАСЕ N1609 "О функционировании демократических институтов Армении". Член правления АОД утверждает, что власти Армении и правоохранительные органы самым грубым образом предпринимают попытки сохранить атмосферу страха в республике. "Людей вызывают на допросы, грубо попирая букву закона, не представляя повесток, каких-либо письменных требований. Когда человек заявляет о своей готовности идти в полицию или СНБ, но прежде на законном основании просит письменного оповещения и обоснования, в основном можно услышать один и тот же ответ: мы решаем, приходить с повесткой или нет, на что имеем или не имеем права. Если же кто- то отказывается идти в полицию без письменного извещения, то сразу начинаются угрозы в случае неявки в течение часа арестовать его и доставить в наручниках", - отметил Карапетян.