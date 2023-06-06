Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Электричество отключено в прибрежных районах Новой Каховки в связи с разрушениями на Каховской ГЭС. Об этом сообщила 6 июня пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключена от электроснабжения прибрежная часть округа», — говорится в сообщении.

Жителей, чьи дома непосредственно находятся на берегу, начали отселять, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он предположил, что будут эвакуированы жители примерно 300 домов. Мэр добавил, что украинские войска продолжают ракетный обстрел города.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрелов со стороны Украины. Дамба Каховского водохранилища остаётся целой. Происходит нерегулируемый сброс воды. Жителей прибрежных населённых пунктов предупредили о возможной эвакуации.