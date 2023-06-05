Душанбе, 6 июня, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Дополнительные направления, на которых можно открыть второй и третий фронты против России постоянно ищет Запад. Такое заявление сделал 6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Спустив с «цепи» украинский режим, продолжая его накачивать самыми современными вооружениями, Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать Российскую Федерацию, открывать «второй» и «третий» «фронты», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Лавров, одним из таких фронтов наряду с Закавказьем негласно объявлена — Центральная Азия. Министр иностранных дел указал, что конечной целью стран Запада является расчленение Российской Федерации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава МИД России Лавров, коллективный Запад хочет поссорить братские народы России и Белоруссии, чтобы не допустить продолжения укрепления Союзного государства. С этой целью западные страны продолжают попытки циничных фальсификаций истории, переписывая учебники, искажая и перевирая исторические факты.