Москва, 3 июня, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Коллективный Запад хочет поссорить братские народы России и Белоруссии, чтобы не допустить продолжения укрепления Союзного государства. Об этом 3 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии к участникам пленарного заседания российско-белорусского форума историков, текст которого зачитала глава историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова.

Как отметил глава МИД, слова которого процитировало ТАСС, западные страны продолжают попытки циничных фальсификаций истории, переписывая учебники, искажая и перевирая исторические факты, а также снося памятники.

«Цель очевидна — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм, поссорить наши братские народы в расчёте не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства», — отмечается в приветствии.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что угроза информационно-психологического воздействия западных государств с использованием распространения заведомых фейков будет только нарастать с течением времени.

Он подчеркнул, что Запад своей монополией в информационной сфере, взятием под контроль интернета, социальных сетей и международных СМИ намерен подорвать авторитет противостоящих ему стран на международной арене. Также глава республики добавил, что эта западная информационная монополия используется, чтобы не допустить создания многополярного мира.