В Германии пожар охватил лес вокруг полигона с боеприпасами
Пожар охватил 35 гектаров леса на военном полигоне в Германии, где хранятся боеприпасы
Берлин, 3 июня, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Германии в районе города Ютербог продолжающиеся с 31 мая лесные пожары подобрались к военному полигону, где хранятся боеприпасы. Об этом 3 июня сообщает телеканал ZDF.
Огонь охватил уже 35 га леса, обстановку осложняет сильный ветер.
«Со среды экстренные службы района тушат лесной пожар на территории, на которой находятся боеприпасы», — сообщает ZDF.
Волна сильнейших природных пожаров охватила в конце апреля — начале мая и российские регионы. О многочисленных происшествиях сообщали экстренные службы, представители местных властей и очевидцы. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Свердловской области, где на землях лесного фонда действовали 60 пожаров и пламя выжгло территорию свыше 54 тысяч га.
В Бурятии также сообщали о тушении пожара в труднодоступной лесной местности. Общая площадь возгорания составила 360 га, из которых 300 не относятся к лесу. В процессе горения пожар разделился на две кромки, для его тушения привлекли 25 пожарных-десантников. Борьба с огнём осложнилась болотистой местностью.