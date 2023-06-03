Берлин, 3 июня, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Германии в районе города Ютербог продолжающиеся с 31 мая лесные пожары подобрались к военному полигону, где хранятся боеприпасы. Об этом 3 июня сообщает телеканал ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Огонь охватил уже 35 га леса, обстановку осложняет сильный ветер.

«Со среды экстренные службы района тушат лесной пожар на территории, на которой находятся боеприпасы», — сообщает ZDF.

Волна сильнейших природных пожаров охватила в конце апреля — начале мая и российские регионы. О многочисленных происшествиях сообщали экстренные службы, представители местных властей и очевидцы. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Свердловской области, где на землях лесного фонда действовали 60 пожаров и пламя выжгло территорию свыше 54 тысяч га.

В Бурятии также сообщали о тушении пожара в труднодоступной лесной местности. Общая площадь возгорания составила 360 га, из которых 300 не относятся к лесу. В процессе горения пожар разделился на две кромки, для его тушения привлекли 25 пожарных-десантников. Борьба с огнём осложнилась болотистой местностью.