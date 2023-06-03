Лондон, 3 июня, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Состояние армии Великобритании, вооружённой техникой 50-летней давности, назвали позорным британские военнослужащие. Об этом 2 июня написал обозреватель Express Майкл Ноулз.

Великобритания

Как рассказал журналисту экс-глава минобороны Великобритании Марк Франсуа, британские солдаты хорошо обучены, однако задержки с модернизацией армии заставляют военнослужащих пользоваться техникой, которой зачастую исполнилось более полувека.

В частности, Франсуа приводит в пример боевую машину пехоты Warrior, которая впервые поступила в войска в 1984 году, а основной боевой танк Challenger 2 — в 1998-м.

«Значительная часть нового оружия теперь приобретается с большим опозданием, либо его стоимость намного превышает бюджет, а это означает, что армии приходится обходиться бронетехникой, которой больше 50 лет», — отметил экс-министр обороны.

Как указывает Ноулз, на фоне усиления угрозы из-за рубежа главы ведомств не могут оставаться равнодушными и призывают предоставить армии новейшие передовые системы.

По мнению экс-главы минобороны Британии, Лондон не сможет оставаться надёжным союзником НАТО, если не переоснастит армию по последнему слову техники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что у союзников Украины заканчивается вооружение, которое они могут поставить как помощь Киеву. Это ведёт к необходимости закупать больше оружия для Киева из-за отсутствия его запасов при том, что Запад всё так же намерен помогать Украине.