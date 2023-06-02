Брюссель, 2 июня, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Странам Североатлантического альянса (НАТО) необходимо увеличить производство оружия. Такое мнение 2 июня высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«У союзников (по НАТО. — Прим. ред.) истощились запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину, поэтому нам нужно нарастить производство», — сказал он.

Столтенберг также отметил, что, по его мнению, странам — членам альянса стоит «подписывать контракты», так как в этом случае промышленность сможет осуществлять инвестиции и увеличивать производство оружия.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон хочет наладить поставки тротила из Японии для производства на американских предприятиях артиллерийских снарядов калибра 155 мм для последующей поставки их на Украину. США вынуждены действовать таким способом, так как в спешном порядке поставляют Киеву оружие и боеприпасы для контрнаступления ВСУ.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США вместе с союзниками по НАТО хотят предоставить Киеву новый пакет помощи к саммиту альянса в Вильнюсе. Саммит блока пройдёт в столице Литвы 11–12 июля.