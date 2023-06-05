Берлин, 5 июня, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Сотрудник полиции Берлина попал под следствие из-за своих комментариев в социальных сетях про экологических активистов, беженцев и помощь Украине со стороны Германии, сообщила газета Die Welt.

Harald Tittel/Global Look Press

Правоохранительные органы начали проверять посты полицейского в середине мая. В 2022 году он оставил в соцсетях комментарии о радикальных экоактивистах из группы Letzte Generation («Последнее поколение»).

Тогда он выразил мнение о том, что представителей этой организации необходимо «собрать и отвезти в лес под Сталинградом». Кроме того, он раскритиковал власти ФРГ за поддержку Киева и за политику по предоставлению убежища в Германии.

Журналисты уточняют, что мужчина работает не в обычном полицейском подразделении, а является сотрудником «охранной полиции» (Objektschutz), которая занимается защитой административных и религиозных зданий. Из-за этих комментариев следствие может завести против него уголовное дело по статье о разжигании ненависти.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября представители движения «Последнее поколение» облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена», выставленную в музее Барберини в Потсдаме (федеральная земля Бранденбург).

25 декабря члены этой организации попытались сорвать богослужение в городе Штутгарт (федеральная земля Баден-Вюртемберг). В апреле Letzte Generation объявило о планах на две недели блокировать транспортное сообщение в Берлине в рамках масштабной протестной акции.