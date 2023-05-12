Москва, 12 мая, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Телефонные мошенники начали обманывать граждан, предупреждая о якобы попытках перевода денег в пользу экстремистских организаций. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе «Почта банка».

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

В банке рассказали, что злоумышленники стали звонить людям под видом правоохранителей и сообщать, что некто якобы пытался перечислить средства с их счёта в адрес запрещённых в России террористических или экстремистских организаций. Потенциальных жертв предупреждают об уголовной ответственности и предлагают «спасти» деньги путём перевода на «безопасный счёт».

В действительности деньги уходят злоумышленникам. Они рассчитывают, что жертвы испугаются уголовного наказания и выполнят все инструкции.

На уловку злоумышленников могут попасться в том числе пожилые люди, которые реже пользуются дистанционными сервисами банков, добавили в кредитной организации.

Как передавало ИА REGNUM, телефонные мошенники также пытаются обмануть граждан, сообщая им о якобы одобренном Центробанком кредите. Предложив удостовериться в наличии заявки, они стараются выманить сведения о банковских счетах.

Злоумышленники также выдают себя за «сотрудников спецслужб и ЦБ», которые предупреждают о «лицах, финансирующих терроризм». По этой схеме обманули доцента Московского энергетического института (МЭИ), который перевёл мошенникам 2,1 млн рублей после «звонка из министерства».