Москва, 19 мая, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Телефонные мошенники стали обзванивать россиян по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков, предупредил 19 мая ВТБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Эту мошенническую схему также подтвердили в банке «Ренессанс», МТС Банке, в Infosecurity и Softline Company.

Мессенджеры стали основным каналом активности мошенников. Однако звонки злоумышленники могут совершать и по обычной телефонной связи. Если собеседник не верит, что с ним общается сотрудник банка, то ему перезванивают по видеосвязи, имитируя работу в банковском офисе. В частности, мошенники убеждают оформить кредит, перевести деньги на «безопасный счет», сменить доверенный номер телефона или просто начинают запрашивать СМС-коды под разными предлогами.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов рассказал 13 мая, что мошенники в своих схемах научились использовать нейросети и дипфейки. Он отметил, что были случаи, когда злоумышленники создавали дипфейки для написания постов в соцсетях со ссылкой на мошенническую страницу. По его словам, мошенники постоянно эволюционируют, потому что люди уже привыкли не доверять картинкам. Поэтому теперь начали создавать дипфейковые видео.

В «Почта банке» 12 мая предупредили россиян о том, что телефонные мошенники начали обманывать граждан, предупреждая о якобы попытках перевода денег в пользу экстремистских организаций. Злоумышленники звонили людям под видом правоохранителей и предупреждали об уголовной ответственности за подобного рода переводы, предлагая «спасти» деньги путём перевода на «безопасный счёт».