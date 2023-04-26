Москва, 26 апреля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. В России такие средства индивидуальной мобильности, как электросамокаты, нужно отправить в парки, на стадионы и прочие места со специально оборудованной для их движения инфраструктурой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития ВШЭ Михаил Блинкин. Так он прокомментировал новость о том, что в России по просьбе Совета по правам человека могут провести краш-тесты электросамокатов для того, чтобы выяснить обоснованность их скорости и веса, закреплённых в ПДД.

Электросамокат

«Во всех городах мира идёт острейшая дискуссия по этому вопросу, — констатировал Блинкин. — И есть две точки зрения. Первая гласит, что место всех этих сигвеев, электросамокатов, «моноколёс» и прочих средств индивидуальной мобильности в парках, на стадионах, на специально оборудованных территориях. А на пешеходных пространствах общего пользования их просто не должно быть. И я придерживаюсь именно этой точки зрения. Но когда в РФ меняли Правила дорожного движения, то победила точка зрения других специалистов, которые считают, что «нельзя стоять на пути у высоких чувств». И если молодёжи нравится кататься на самокатах, то пусть, мол, катаются».

При этом он обратил внимание на то, что если крупный мужчина весом под 90 кг едет на скорости 30-40 км/ч на электросамокате, то его столкновение с пешеходом кончится для последнего очень плохо.

«С другой стороны, если этого же человека на самокате отправить на проезжую часть, то даже пустяковая авария, которая автомобилям грозит лишь мелким ремонтом, для человека на СИМ обернётся смертью, — сказал Блинкин. — Именно поэтому все эти СИМ следует отправить в парки, на стадионы и прочие места со специально оборудованной инфраструктурой».

Блинкин также уточнил, что не решит проблему и такой вариант, когда на дорогах будет выделен отдельный участок для электросамокатов, велосипедов и прочих СИМ.

«Когда речь идёт о том, чтобы выпустить электросамокаты на велодорожку, то здесь можно не дожидаться краш-тестов. Хорошим это не кончится. Это малосовместимые виды транспорта — на одной дорожке они уживаются очень плохо. А делать отдельные инфраструктуры для велосипедов и для самокатов — пожалуй, для этого у нас не хватит улиц», — сказал Блинкин.

В свою очередь, сам председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев рассказал корреспонденту ИА REGNUM об истории вопроса, а также о том, почему эту проблему нельзя оставлять без внимания и зачем нужен краш-тест для самокатов.

«Как нам говорят? Что средство, которое двигается со скоростью 25 км/ч, практически безопасно. Но у нас есть сомнения, — признался Фадеев. — И у экспертов, которых мы привлекаем к этой работе. Давайте всё-таки попробуем узнать, насколько безопасен электросамокат весом 35 кг, движущийся со скоростью 25 км/ч, которым управляет стокилограммовый мужчина. В этом наш призыв. Когда мы проводили круглый стол с участием профильных ведомств, то высказывалась точка зрения, что такое исследование можно провести. Но пока ничего не сделано. И мы напоминаем, что такое обещание было. Моя обывательская точка зрения, которая сформировалась после общения со специалистами, заключается в том, что по тротуарам быстро ездить нельзя. 25 км/ч — это скорость обычного велосипедиста. Кажется, что это немного, но на самом деле это много. Пусть специалисты скажут».

Кроме того, Фадеев констатировал, что по «широченным московским улицам» на электросамокатах часто ездят без ограничения скорости.

«Конечно, это весьма рискованно. Да ещё и без шлемов! Велосипедисты хоть шлем стали надевать. А эти ребята, безусловно, подвергают свою жизнь опасности», — сказал Фадеев.

В то же время он усомнился в том, что проблему можно решить, если для управления электросамокатом будет требоваться получение специальных прав.

«Всё-таки это не автомобиль. На велосипедах катаются без прав. Другой вопрос, что это средство с двигателем и мотором. И пока надо разобраться с безопасностью. И когда выяснится, когда и какая возникает опасность, вот тогда надо решать вопрос о том, как оформлять разрешения, если в этом есть необходимость», — сказал Фадеев.

Между тем директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что, по её мнению, формула безопасности очень простая — культура вождения плюс инфраструктура.

«Как только у РФ будет достаточное количество велоинфраструктуры для того, чтобы разделить всех участников движения — оставить пешеходов в пешеходной зоне, велосипеды и СИМ на велоинфраструктуре, машины на дорожной, а каждый участник дорожного движения будет понимать не только свои права, но и знать правила (в том числе про этику передвижения), наступит всеобщее счастье, — сказала Эрдман. — Увы. Пока у нас нет ни одного города, где бы у нас было достаточное количество велоинфрраструктуры. Даже в Москве её недостаточно. Не говоря уже про другие регионы».

Ранее СПЧ призвал устроить краш-тесты электросамокатов, которые позволят оценить обоснованность их допустимой в ПДД скорости. В частности, предполагается разработать и провести испытания, в ходе которых будет имитировано столкновение таких СИМ со взрослым человеком, с неподвижным объектом вроде столба или автомобиля, а также с детскими манекенами. Фадеев заявил, что, по его мнению, действующие в настоящее время ограничения максимальной скорости и веса электросамокатов «слишком высоки» и в случае аварии с участием пешехода электросамокаты «могут нанести ему серьёзные травмы».

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил пожизненно запретить пользование кикшерингом для тех людей, на которых накладывалось административное наказание за вождение самоката в пьяном виде. С соответствующим письмом Хамзаев обращался в Минтранс РФ и обращал внимание чиновников на то, что в Москве и Санкт-Петербурге уже происходило несколько резонансных ЧП, когда из-за управления СИМ в нетрезвом состоянии травмировались либо водители электросамокатов, либо третьи лица.

Также отметим, что МВД России уже включило в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских прав всех категорий транспортных средств и правила эксплуатации электросамокатов.