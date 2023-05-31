Москва, 31 мая, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы и глава рабочей группы по правам дольщиков Александр Якубовский выступил с инициативой убрать прокатные электросамокаты с пешеходных улиц Москвы. Об этом 31 мая сообщили «Известия».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

Соответствующее обращение Якубовский и его коллеги по партии «Единая Россия» направили в Министерства внутренних дел и транспорта России. Депутаты предложили запретить поездки на самокатах по пешеходным улицам и ограничить скорость их движения до 15 километров в час. Планируется, что этого можно будет достичь, изменив программное обеспечение средств передвижения. Помимо этого, инициатива подразумевает запрет пользования самокатами несовершеннолетним.

Ко всему прочему, Якубовский с коллегами хотят запретить использовать прокатные самокаты курьерам из служб доставки. Депутаты указали на большое количество подобных происшествий и отметили, что предложенные ограничения могут обеспечить безопасность пешеходов.

Как ИА Регнум сообщало ранее, в мае 2022 года стало известно, что более половины жителей России выступали за законодательное ограничение на вождение самокатов и электросамокатов. Главные аргументы сторонников запретов — опасность электросамокатов для окружающих из-за их большой скорости. Ранее приобретенные самокаты они предложили изъять и утилизировать.

Также в Москве и нескольких других городах ранее установили дорожные знаки, запрещающие проезд на самокатах. Их установили после того, как 1 марта в стране вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, касающиеся управления «средствами индивидуальной мобильности» — электросамокатами, моноколесами и гироскутерами.