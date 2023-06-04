Пекин, 4 июня, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Три китайских космонавта, являющиеся экипажем космического корабля «Шэньчжоу-15», успешно возвратились на Землю после миссии на китайской орбитальной станции «Тяньгун», которая продолжалась полгода. Об этом 4 июня сообщило управление программы пилотируемых полётов КНР.

Erick Soares3 Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15»

«4 июня 2023 года в 06:33 по пекинскому времени (01:33 мск) спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15» успешно приземлился на посадочной площадке «Дунфэн» (расположенной в автономном районе Внутренняя Монголия в северной части Китая. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что космонавтов извлекли из спускаемого аппарата корабля в 07:09 (02:09 мск), физическое состояние всех членов экипажа «Шэньчжоу-15» оценивается как хорошее. Их миссию признали полностью успешной.

Экипаж корабля «Шэньчжоу-15», в состав которого вошли космонавты Фэй Цзюньлун (командир), Дэн Цинмин и Чжан Лу, прибыл на станцию «Тяньгун» 30 ноября 2022 года. За это время они четырежды выходили в открытый космос, а также провели ряд научно-технических экспериментов.

В настоящее время на станции продолжает работать прибывший туда 30 мая экипаж космического корабля «Шэньчжоу-16» в составе Цзин Хайпэн (командир), Чжу Янчжу и Гуй Хайчао. Космонавты должны пробыть на «Тяньгун» порядка пяти месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня представитель Командования космических сил американской армии (US Space Command) бригадный генерал Джесси Морхауз заявил, что Соединённые Штаты создают современные вооружения, которые предназначены для уничтожения российских и китайских спутников. По утверждению американского военного, военное противостояние в космосе может начаться в ближайшие годы из-за стремления Китая стать доминирующей космической державой к середине XXI века.