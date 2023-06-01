Минск, 1 июня, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Угрозы информационно-психологического воздействия коллективного Запада с использованием распространения заведомо ложных данных в обозримой перспективе будут только нарастать. Об этом 1 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как уточнил глава республики, слова которого привело издание «Беларусь сегодня», западные страны своей информационной монополией, взятием под контроль интернета, соцсетей и международных СМИ хотят подорвать авторитет противостоящих им государств на международной арене.

Он подчеркнул, что эта монополия Запада в информационной сфере используется, чтобы не допустить создания многополярного мира, и прикрывается лозунгом борьбы за демократию, хотя фактически делается всё для срыва любых интеграционных процессов в СНГ.

«Развединформация, поступающая в том числе по каналам партнерских связей спецслужб, свидетельствует, что перечисленные угрозы в обозримой перспективе будут лишь нарастать», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Белоруссии заявил, что Украина фактически стала разменной монетой в геополитических играх Запада. Также 28 мая Лукашенко заявил, что столкновение с Украиной произошло бы в любом случае, но уже на худших для России и Белоруссии условиях. Поэтому, по его убеждению, Москва проведением спецоперации упредила развитие этих событий. Глава республики указал, что в противном случае ситуация была бы гораздо хуже.