Минск, 1 июня, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Угрозы информационно-психологического воздействия коллективного Запада с использованием распространения заведомо ложных данных в обозримой перспективе будут только нарастать. Об этом 1 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Минске.

Лукашенко предупредил о нарастании информационно-психологического давления со стороны Запада
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Как уточнил глава республики, слова которого привело издание «Беларусь сегодня», западные страны своей информационной монополией, взятием под контроль интернета, соцсетей и международных СМИ хотят подорвать авторитет противостоящих им государств на международной арене.

Он подчеркнул, что эта монополия Запада в информационной сфере используется, чтобы не допустить создания многополярного мира, и прикрывается лозунгом борьбы за демократию, хотя фактически делается всё для срыва любых интеграционных процессов в СНГ.

«Развединформация, поступающая в том числе по каналам партнерских связей спецслужб, свидетельствует, что перечисленные угрозы в обозримой перспективе будут лишь нарастать», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Белоруссии заявил, что Украина фактически стала разменной монетой в геополитических играх Запада. Также 28 мая Лукашенко заявил, что столкновение с Украиной произошло бы в любом случае, но уже на худших для России и Белоруссии условиях. Поэтому, по его убеждению, Москва проведением спецоперации упредила развитие этих событий. Глава республики указал, что в противном случае ситуация была бы гораздо хуже.