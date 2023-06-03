Бордо, Франция, 3 июня, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Матч последнего 38-го тура французской Лиги 2 сезона 2022/23 не был доигран из-за нападения болельщика на одного из футболистов во время празднования забитого мяча.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Инцидент произошёл в пятницу, 2 июня, во время матча «Бордо» — «Родез» (0:1). На 22-й минуте встречи защитник гостей Лукас Буадес открыл счёт и побежал праздновать к трибуне, на которой сидели болельщики соперников.

После нападения главный арбитр матча Николас Рейнвилл принял решение остановить матч на неопределённое время. Позднее проступок болельщика осудили в Профессиональной футбольной лиге Франции.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на территории гребного канала. По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, инцидент произошёл в 16:25 по местному времени. В результате инцидента пострадали 26 человек, из которых 15 — дети.