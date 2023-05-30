Ростов-на-Дону, 30 мая, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону возросло до 26 человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Губернатор посетил 20-ю больницу Ростова-на-Дону, куда была доставлена основная группа пострадавших детей — всего 13 человек, в ней же находятся ещё двое взрослых, которые также пострадали в результате происшествия.

«Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы. Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Одна женщина погибла», — написал Голубев в своём Telegram-канале.

Как сообщил губернатор, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая региональное МЧС сообщило, что примерно в 16:45 произошло обрушение трибуны на Гребном канале. ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону. Трибуна обрушилась во время соревнований школьников по футболу. Предварительно, причиной ЧП стала непогода.

Следственный комитет России возбудил дело по факту обрушения трибуны на Гребном канале по статье п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).