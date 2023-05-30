Ростов-на-Дону, 30 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону трибуна обрушилась на территории гребного канала, сообщили 30 мая в ГУ МЧС по Ростовской области.

ГУ МЧС по Ростовской области Обрушение трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону

Сообщение об инциденте поступило в 16:25. В результате происшествия один человек погиб, ещё семь детей пострадали.

В МЧС уточнили, что при обрушении трибуны погибла женщина. Сейчас на месте работают спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, в мае футбольные фанаты пострадали при обрушении трибуны во время финального матча Кубка Испании по футболу между «Осасуной» и мадридским «Реалом» на нейтральном поле в Севилье. Матч остановили на несколько минут, медики, присутствовавшие на матче, начали помогать пострадавшим болельщикам. При этом часть пострадавших унесли с поля на носилках.

ГУ МЧС по Ростовской области Обрушение трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону