Париж, 2 июня, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Уроженка Украины теннисистка Элина Свитолина 2 июня не пожала руку сопернице из России Анне Блинковой после матча третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.

По итогам встречи украинка оказалась победительницей со счётом 2:6, 6:2, 7:5. Обе спортсменки пожали руку судье мачта после завершения игры, но между собой этого делать не стали. Аналогичная ситуация между ними уже происходила после финала теннисного турнира в Страсбурге.

Как сообщало ИА Регнум, ранее зрители «Ролан Гаррос» остались недовольны поведением ещё одной украинской теннисистки Марты Костюк, которая не пожала руку на этот раз белорусской участнице турнира Арине Соболенко в первом круге турнира. За это украинку освистали, но она заявила, что это болельщикам должно быть стыдно за такое поведение.

В феврале Костюк также отказалась пожать руку российской теннисистке Варваре Грачёвой после финального матча турнира категории WTA 250 в американском Остине. После игры обе спортсменки не стали ничего говорить друг о друге во время церемонии награждения. Спортсменки также отказались от совместного фото. Костюк ещё в 2022 году заявила, что не будет пожимать руку спортсменам из России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.