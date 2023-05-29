Париж, 29 мая, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Поведением украинской теннисистки Марты Костюк недовольны читатели французского журнала Le Point. Спортсменка проиграла в матче с белорусской участницей Ариной Соболено (3:6, 2:6) в первом круге турнира «Ролан Гаррос» и отказалась пожать ей руку. За эту выходку украинку освистали зрители на трибунах. Костюк заявила, что болельщикам должно быть стыдно за такое поведение.

Ojde.biz Теннис

«Непременным условием является минимальное уважение к своему противнику. В данном случае украинка утратила свои игровые качества, проявив неудобоваримый воинственный характер. Спорт, насколько это возможно, всегда должен быть оторван от политики», — отметил пользователь Beaudevant.

Читатель под ником ORDRE PUBLIC написал, что теннис является благородным видом спорта, в котором необходимо соблюдать обычаи и правила, хорошее поведение в принципе необходимо.

Пользователь R. de Thilay солидарен с теми, кто освистал украинскую спортсменку, в спорте есть правила, и не Украине их диктовать.

«В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие среди прочего превратилось в политический форум», — констатировал Biglotron.

Автор комментария по имени JSC добавил, что для проявления политической ангажированности не следует использовать спортивные площадки.

Puzzle резюмировал, что наступили грустные времена, связанные с внешними факторами различия должны оставаться в раздевалке.

Как сообщало ИА Регнум, украинская теннисистка Элина Свитолина после финального матча на турнире в Страсбурге не пожала руку россиянке Анне Блинковой. До этого украинская спортсменка также не пожала руку россиянке Варваре Грачёвой. Свитолина обыграла Грачёву в четвертьфинальном матче.