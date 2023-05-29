Париж, 29 мая, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Поведением украинской теннисистки Марты Костюк недовольны читатели французского журнала Le Point. Спортсменка проиграла в матче с белорусской участницей Ариной Соболено (3:6, 2:6) в первом круге турнира «Ролан Гаррос» и отказалась пожать ей руку. За эту выходку украинку освистали зрители на трибунах. Костюк заявила, что болельщикам должно быть стыдно за такое поведение.

Французы раскритиковали украинку Костюк за отказ от рукопожатий на теннисном турнире
Ojde.biz
Теннис

«Непременным условием является минимальное уважение к своему противнику. В данном случае украинка утратила свои игровые качества, проявив неудобоваримый воинственный характер. Спорт, насколько это возможно, всегда должен быть оторван от политики», — отметил пользователь Beaudevant.

Читатель под ником ORDRE PUBLIC написал, что теннис является благородным видом спорта, в котором необходимо соблюдать обычаи и правила, хорошее поведение в принципе необходимо.

Пользователь R. de Thilay солидарен с теми, кто освистал украинскую спортсменку, в спорте есть правила, и не Украине их диктовать.

«В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие среди прочего превратилось в политический форум», — констатировал Biglotron.

Автор комментария по имени JSC добавил, что для проявления политической ангажированности не следует использовать спортивные площадки.

Puzzle резюмировал, что наступили грустные времена, связанные с внешними факторами различия должны оставаться в раздевалке.

Как сообщало ИА Регнум, украинская теннисистка Элина Свитолина после финального матча на турнире в Страсбурге не пожала руку россиянке Анне Блинковой. До этого украинская спортсменка также не пожала руку россиянке Варваре Грачёвой. Свитолина обыграла Грачёву в четвертьфинальном матче.