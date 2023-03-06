Остин, США, , 11:47 — REGNUM Украинская теннисистка Марта Костюк отказались пожать руку российской спортсменке Варваре Грачевой после финала турнира категории WTA-250, проходившего Остине (США). Финальный матч состоялся в воскресенье, 5 марта, на стадионе «Вествуд Кантри Клаб» и завершился победой Костюк со счетом 6:3, 7:5.

Стоит отметить, что спортсменки также отказались от совместного фото во время церемонии награждения, а также не стали говорить речь друг о друге.

Напомним, в 2022 году Марта Костюк пообещала, что не будет пожимать руку спортсменам из России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько выступил против санкций в отношении российских спортсменов. Теннисист отметил, что о человеке нельзя судить по его национальности.

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