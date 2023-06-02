* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 2 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Музыканту и комику Семёну Слепакову (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отказали в снятии статуса иностранного агента. Такое решение 2 июня вынес Замоскворецкий суд Москвы, отклонив поданный Слепаковым иск. Об этом сообщил ТАСС.

BardDesytnik Семён Слепаков

Представители Министерства юстиции заявили, что комик неуместно шутил, высмеивал президента России. Кроме того, по данным ведомства, он получал иностранное финансирование, в том числе через «Российское авторское общество».

«В удовлетворении исковых требований Слепакова отказать», — огласила решение судья.

Представители Слепакова отрицают, что у комика было какое-либо иностранное финансирование, однако суд оставил его иноагентом.

Как сообщало ИА Регнум, Слепаков попал в список иноагентов 14 апреля. В Минюсте сообщили, что певец получал поддержку от иностранных источников. Кроме того, он выступал против российской специальной военной операции и формировал негативное отношение к военной службе, а также к госслужбе в целом. Помимо этого, он отрицательно высказывался в отношении россиян.

В середине мая комик оспорил решение Министерства юстиции.

Звезда Comedy Club сбежал из России в Израиль в марте 2022 года, практически сразу после начала спецоперации. Он долгое время хранил молчание, но потом в стихах и песнях начал оскорбительно высказываться о России и СВО.

В конце марта стали известно, что уехавшего из России юмориста проверяют правоохранители по статье о дискредитации Вооружённых сил.

Оспорить статус иноагента не удалось юмористу и шоумену Максиму Галкину (лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Замоскворецкий суд в Москве 2 июня отказал в удовлетворении его иска к Министерству юстиции с требованием исключить из списка физических лиц — иноагентов.

Представитель артиста назвала решение Минюста незаконным и необоснованным и потребовала отменить его. Она пояснила, что Галкин не ведёт политическую деятельность и не получал финансирование из-за рубежа.