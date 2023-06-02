Москва, 2 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Музыканту и комику Семёну Слепакову (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отказали в снятии статуса иностранного агента. Такое решение 2 июня вынес Замоскворецкий суд Москвы, отклонив поданный Слепаковым иск. Об этом сообщил ТАСС.

Суд в Москве отказался снять статус иностранного агента с комика Слепакова*
BardDesytnik
Семён Слепаков

Представители Министерства юстиции заявили, что комик неуместно шутил, высмеивал президента России. Кроме того, по данным ведомства, он получал иностранное финансирование, в том числе через «Российское авторское общество».

«В удовлетворении исковых требований Слепакова отказать», — огласила решение судья.

Представители Слепакова отрицают, что у комика было какое-либо иностранное финансирование, однако суд оставил его иноагентом.

Как сообщало ИА Регнум, Слепаков попал в список иноагентов 14 апреля. В Минюсте сообщили, что певец получал поддержку от иностранных источников. Кроме того, он выступал против российской специальной военной операции и формировал негативное отношение к военной службе, а также к госслужбе в целом. Помимо этого, он отрицательно высказывался в отношении россиян.

В середине мая комик оспорил решение Министерства юстиции.

Звезда Comedy Club сбежал из России в Израиль в марте 2022 года, практически сразу после начала спецоперации. Он долгое время хранил молчание, но потом в стихах и песнях начал оскорбительно высказываться о России и СВО.

В конце марта стали известно, что уехавшего из России юмориста проверяют правоохранители по статье о дискредитации Вооружённых сил.

Оспорить статус иноагента не удалось юмористу и шоумену Максиму Галкину (лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Замоскворецкий суд в Москве 2 июня отказал в удовлетворении его иска к Министерству юстиции с требованием исключить из списка физических лиц — иноагентов.

Представитель артиста назвала решение Минюста незаконным и необоснованным и потребовала отменить его. Она пояснила, что Галкин не ведёт политическую деятельность и не получал финансирование из-за рубежа.