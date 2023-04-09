Москва, 1 июня, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Состоятельные бизнесмены России с начала года разбогатели на $18,3 млрд. Об том свидетельствует «Индекса миллиардеров», опубликованный агентством Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Так, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $5,87 млрд, увеличив своё состояние до $21,2 млрд. Доход главы «Новатэка» Леонида Михельсона с начала 2023 года вырос на $2,35 млрд ― до $27 млрд.

Незначительно меньше заработал бывший вице-президент «Лукойл» Леонид Федун ― $2,24 млрд. Теперь его состояние составляет $8,1 млрд.

При этом состояние бывшего бенефициара «Еврохима» Андрея Мельниченко уменьшилось на $1,53 млрд, до $11,6 млрд.

«Индекс миллиардеров», в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний. Стоимость наличных активов представленных в списке бизнесменов основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко впервые возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Состояние бизнесмена за год выросло более чем в два раза, до $25,2 миллиарда. Годом ранее Мельниченко занимал девятое место среди самых богатых россиян.

На втором месте — крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием $23,7 миллиарда. Третью строчку занял владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием $22,1 миллиарда.

В мае сын российского предпринимателя и управленца Вагита Алекперова Юсуф возглавил список самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный изданием Forbes. Его состояние доходит до $20,5 миллиарда. Вторую строчку рейтинга заняли дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд). Третьими стали двое детей совладельца СИБУРа и НОВАТЭКа Леонида Михельсона, состояние которых в Forbes оценили в $10,8 млрд на каждого.

Совокупное состояние всех участников списка, которых набралось 49 человек из 20 семей, оценили в 244 млрд долларов.