Сын Алекперова назван богатейшим из наследников в России
Сын Алекперова Юсуф стал самым богатым наследником по версии Forbes
Москва, 30 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Сын российского предпринимателя и управленца Вагита Алекперова Юсуф возглавил список самых богатых наследников российских миллиардеров. Об этом составившее перечень издание Forbes сообщило во вторник, 30 мая.
Совокупное состояние всех участников списка, которых набралось 49 человек из 20 семей, оценили в 244 миллиарда долларов. Юсуф — единственный сын крупнейшего акционера «Лукойл». По данным издания, состояние наследника доходит до $20,5 миллиардов. Вторую строчку рейтинга заняли дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд). Третьими стали двое детей совладельца СИБУРа и НОВАТЭКа Леонида Михельсона, состояние которых в Forbes оценили в $10,8 млрд на каждого.
Ранее ИА Регнум приводило данные о том, как с начала 2023 года возросли состояния богатейших российских предпринимателей. В совокупности, они увеличились на 10,4 млрд долларов. Шестое место в списке «прибавивших» занял Алекперов-старший, добавивший на тот момент к своему капиталу $2,43 млрд. В конце мая он, совместно с другим участником рейтинга Владимиром Потаниным, заявил о намерении купить контрольную долю в «Яндексе». По данным Bloomberg, стоимость сделки может составить от 560 млрд рублей до 600 млрд рублей, а закрыть её планируют в конце 2023 — начале 2024 года.