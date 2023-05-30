Москва, 30 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Сын российского предпринимателя и управленца Вагита Алекперова Юсуф возглавил список самых богатых наследников российских миллиардеров. Об этом составившее перечень издание Forbes сообщило во вторник, 30 мая.

Кадр из видео с канала: FocusTM Юсуф Алекперов.

Совокупное состояние всех участников списка, которых набралось 49 человек из 20 семей, оценили в 244 миллиарда долларов. Юсуф — единственный сын крупнейшего акционера «Лукойл». По данным издания, состояние наследника доходит до $20,5 миллиардов. Вторую строчку рейтинга заняли дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд). Третьими стали двое детей совладельца СИБУРа и НОВАТЭКа Леонида Михельсона, состояние которых в Forbes оценили в $10,8 млрд на каждого.

Ранее ИА Регнум приводило данные о том, как с начала 2023 года возросли состояния богатейших российских предпринимателей. В совокупности, они увеличились на 10,4 млрд долларов. Шестое место в списке «прибавивших» занял Алекперов-старший, добавивший на тот момент к своему капиталу $2,43 млрд. В конце мая он, совместно с другим участником рейтинга Владимиром Потаниным, заявил о намерении купить контрольную долю в «Яндексе». По данным Bloomberg, стоимость сделки может составить от 560 млрд рублей до 600 млрд рублей, а закрыть её планируют в конце 2023 — начале 2024 года.