Москва, 4 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Андрей Мельниченко впервые возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов России, сообщил Forbes.

Фото ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов Логотип Forbes

В материале говорится, что первое место в российском списке занял основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Состояние бизнесмена за год выросло более чем в два раза, до $25,2 миллиарда. Этому способствовал рост стоимости «Еврохима» (производство удобрений). В прошлом году Мельниченко занимал девятое место среди самых богатых россиян. В марте 2022 года бизнесмен, попавший под санкции ЕС, снизил доли в «Еврохиме» и СУЭК.

На втором месте — крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием $23,7 миллиарда. Третью строчку занял владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием $22,1 миллиарда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, список богатейших людей мира по версии Forbes возглавил руководитель группы LVMH (владелец брендов Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon и прочее) Бернар Арно. Его состояние оценивается в $211 миллиардов. Арно стал единственным бизнесменом в списке, чей капитал превышает $200 миллиардов. Год назад рейтинг богатейших людей в мире возглавлял Илон Маск. В рейтинге за 2023 год Маск занял вторую строчку. Тройку лидеров замыкает основатель Amazon Джефф Безос.