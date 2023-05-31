Москва, 31 мая, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатрам Premier и Start грозит закрытие на три месяца по делу о пропаганде ЛГБТ, следует из базы данных московских районных судов.

Кадр из видео с канала: Трейлеры к фильмам Идеальные незнакомцы.

Протокол в отношения сервиса Premier поступил в Мещанский суд. Дело зарегистрировали 25 мая. Протокол по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ предусматривает распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Заседание по делу назначили на 21 июня. Такой же протокол поступил в Черемушкинский суд в отношении сервиса Start и ПАО Мегафон. Дата заседания по делу пока не назначена.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра START заявили, что протокол составили в отношении итальянской картины «Идеальные незнакомцы», которая вышла на экраны в 2015 году. При этом представители сервиса отметили, что весь контент на платформе редактируется и маркируется в соответствии с установленными правилами. В компании будут прояснять данную ситуацию.

По сюжету фильма, семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в шутку начинают игру — читать все пришедшие смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. В процессе игры выясняется, что один мужчина является представителем ЛГБТ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Согласно закону, запрет на пропаганду ЛГБТ распространяется на социальные сети, СМИ, кино и рекламу.

В мае 2023 года Московский мировой суд оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей за отказ удалить информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Судья признал компанию виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). Поводом для разбирательства стал отказ Google удалить с видеохостинга YouТube два ролика. Первый ролик рассказывает о воспитании детей в однополых семьях, а второй — о жизни представителей ЛГБТ-сообщества в Санкт-Петербурге.