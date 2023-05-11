Москва, 11 мая, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Московский мировой суд оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей за отказ удалить информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом 11 мая сообщил ТАСС.

JUSTIN LANE/EPA/TASS Google

Судья Тимур Вахрамеев признал Google виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей.

Поводом для разбирательства стал отказ Google удалить с видеохостинга YouТube два ролика. Первый — ролик блогера Карена Шаиняна, в котором рассказывается о воспитании детей в однополых семьях. Второй сняла компания «Грани. ру» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), в нём рассказывается о жизни представителей ЛГБТ-сообщества в Санкт-Петербурге. Обе видеозаписи были обнаружены Роскомнадзором, потребовавшим от Google их удаления, однако этого не было сделано.

Как сообщало ИА REGNUM, мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении компании Google 18 апреля. Сообщалось, что компании может грозить штраф в 4 млн рублей.

За неоднократные нарушения российского законодательства компания Google с конца 2021 года дважды подверглась в России оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей.