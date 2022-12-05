Москва, 5 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание закона

Основным изменениям подвергся закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно новому закону, запрет на пропаганду ЛГБТ распространяется на социальные сети, СМИ, кино и рекламу. К примеру, фильм не сможет выйти в прокат, если в нем присутствует пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии или же смены пола.

Власти планируют создание механизма, который мог бы ограничить доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах.

Согласно новому закону, Роскомнадзор получает возможность включать ресурсы с пропагандой нетрадиционных отношений, педофилии, а также смены пола в единый реестр запрещенной информации для последующего ее блокирования.