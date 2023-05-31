Москва, 31 мая, 2023, 18:20 — ИА Регнум. В Храме Святого Апостола Иоанна Богослова под Вязом опровергли сообщения СМИ о краже чудотворной иконы Божьей Матери, появившиеся днём 31 мая. В беседе с ИА Регнум ключарь храма иерей Павел Ефремов заявил, что информация о краже не соответствует действительности.

WM wm WM Храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом

«Это дезинформация. Я не знаю, какое видео там кто публикует, у нас из храма никто ничего не крал», — заявил священнослужитель.

О краже иконы, привезённой в Москву из Донбасса, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, её написали в 2011 году, и в течение девяти последних лет она находилась в храме в Харцызске в Донецкой Народной Республике. После того, как 9 мая 2023 года образ замироточил, верующие решили отправить его в Москву.

На видео, опубликованное каналом, попали три женщины, якобы выносящие икону из храма.

Ранее ИА Регнум сообщало, как в Перми секретарь епархии украл у бывшего епископа Кудымкарской епархии РПЦ четыре исторические иконы. Они начали по одной пропадать с зимы 2021 года, и найти вора долгое время не удавалось. Но информация о причастности секретаря епархии подтвердилась, и следователи его задержали.