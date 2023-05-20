Пермь, 20 мая, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В Пермском крае из дома бывшего епископа Кудымкарской епархии РПЦ Никона (Олега Миронова) пропали четыре иконы, имеющие историческое значение. Об этом 20 мая сообщает Telegram-канал Baza.

Пропавшими иконами оказались «Святая Екатерина», «Святой Благоверный князь Александр Невский с избранными святыми», «Святой Георгий Победоносец» и «Знамение пресвятой Богородицы». Главным подозреваемым стал секретарь епархии Никона.

Александр Гальперин/РИА Новости Икона

Оказалось, что иконы начали понемногу пропадать зимой 2021 года, когда Никон ещё был епископом. Одна за одной они бесследно исчезали в течение полутора лет, и найти вора долгое время не удавалось. Но информация о причастности секретаря епархии подтвердилась, и следователям удалось его задержать. Мужчине теперь грозят принудительные работы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге священника заподозрили в попытке похищения мужа прихожанки. По подозрению в организации похищения задержали настоятеля одного из местных храмов. Правоохранители разыграли роль похитителей перед священником и поймали с поличным его самого, как только получили деньги за похищение мужа женщины, с которой он состоял в близких отношениях. По данным издания, мужчина писал на священнослужителя жалобы в епархию, а после произошедшего он развёлся с женой.