Москва, 31 мая, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Немецкий концерн Volkswagen AG продал свои активы в России, в том числе автозавод в Калуге, без возможности обратного выкупа. Об этом 31 мая рассказал журналистам заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов.

Volkswagen

«Без опциона [на обратный выкуп]», — сказал он в ответ на вопрос о подробностях продажи российских активов немецкого автопроизводителя.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Volkswagen продал все свои российские активы, включая автозавод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». Сделку одобрили государственные органы России.

Также в апреле Нижегородский автомобильный завод ГАЗ подал иск о взыскании с Volkswagen AG 28,4 миллиарда рублей. При этом причины претензий не уточнялись. До этого ГАЗ потребовал от немецкого концерна возместить убытки в размере 15,5 миллиарда рублей.

В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине более 500 иностранных компаний решили приостановить деятельность или вовсе уйти из России. Речь идет об уходе порядка 5000 торговых марок и проектов.

Однако задолго до этого российские власти взяли курс на импортозамещение. Расчёт оказался верным, это подтверждается мнениями экономистов, политиков и общественных деятелей. 9 февраля на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» Владимир Путин заявил, что из-за потери российского рынка иностранные компании несут огромные убытки.