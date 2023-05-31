Москва, 31 мая, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Внесение поправок в регулирование использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет продолжаться, чтобы сформировать более безопасную культуру вождения, а ужесточение возрастных ограничений для СИМов — обязательная и правильная мера. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Kristoffer Trolle Подростки на электросамокате

Ранее депутаты от партии «Единая Россия» предложили ряд мер по использованию прокатных электросамокатов. В частности — ограничить скорость прокатных СИМов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения детям до 18 лет. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутатов по ограничению использования электросамокатов.

Директор Ассоциации операторов микромобильности положительно отнеслась к мере по ужесточению возрастного допуска при аренде электросамоката. Она напомнила, что у сервисов проката действует возрастное ограничение, и арендовать электросамокат могут только совершеннолетние граждане.

«Но беспечных родителей это не останавливает, и они передают свои данные для заведения аккаунта и аренды самоката детям. ПДД лояльно допускает использование СИМов детям с 7 лет, но в сопровождении родителей. Но нужно понимать, что масса ребёнка и скорость его реакции не позволят избежать ДТП. Все прокатчики поддерживают ужесточение в допуске по возрасту, это острая проблема. Вообще хорошо бы ввести штрафы для беспечных родителей. Наш менталитет так устроен, что только штрафные санкции позволяют достучаться до человека», — отметила Эрдман.

Эксперт также обратила внимание, что ограничительные меры по скорости для прокатных электросамокатов действуют и сейчас, поэтому данное предложение правительства не сильно изменит ситуацию. Эрдман объяснила, что искусственный интеллект самоката уже сейчас самостоятельно автоматически снижает скорость при нахождении в местах массовых скоплений людей, на узких пешеходных улицах и в парках.

«Скорость в городах у самокатов не превышает 15-20 км/ч. Невозможность превышения заложена в программе СИМа. Во многих городах, например, в Москве, есть примерно 200 зон, в которых скорость самоката искусственно занижается. В ряде регионов есть соглашение между операторами и муниципалитетом по ограничению скорости до определенного показателя», — рассказывает эксперт.

При этом Эрдман указала на то, что серьёзные ограничения применяются для прокатных электросамокатов, а владельцы СИМов редко соблюдают принятые нормы. В целом же эксперт уверена, что предложения депутатов и новые поправки в использование СИМов — это далеко не финальные меры. К тому же есть ещё довольно много работы по совершенствованию этики между пешеходами и самокатчиками, а также улучшению велоинфраструктуры.

«Формула безопасности простая — инфраструктура и культура вождения. У каждого участника движения должна быть своя дорога: у пешехода — тротуар, у автомобилиста — проезжая часть, своя зона и у самокатчиков с велосипедистами — это велодорожка. И до пешеходов, и до автомобилистов нужно доносить, что появился новый участник движения, который пока может быть и неудобен, но его нужно принимать», — считает Эрдман.

Специалист подчеркнула, что опасную ситуацию с участием электросамокатов часто создают именно несовершеннолетние. Но также и многие пешеходы нередко занимают специально выделенную велодорожку, что тоже мешает движению самокатчиков и велосипедистов и может привести к аварии.

Изменение в действующем законодательстве и ужесточение в использовании электросамокатов назрело из-за участившихся столкновений и наездов на пешеходов. Так 3 мая в Москве пожилая женщина оказалась в больнице с серьёзными травмами после наезда самоката, управлял которым школьник.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в России вступило в силу постановление правительства которым внесены изменения в ПДД, касающиеся использования электросамокатов и другой аналогичной техники. В частности, передвигаться на них можно со скоростью, не превышающей 25 километров в час. При этом если масса электротранспорта не более 35 килограммов, то разрешено использовать велосипедные и пешеходные дорожки, тротуары.