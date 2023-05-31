Москва, 31 мая, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Внесение поправок в регулирование использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет продолжаться, чтобы сформировать более безопасную культуру вождения, а ужесточение возрастных ограничений для СИМов — обязательная и правильная мера. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Специалист Эрдман объяснила, какие ограничительные меры для электросамокатчиков будут эффективными
Kristoffer Trolle
Подростки на электросамокате

Ранее депутаты от партии «Единая Россия» предложили ряд мер по использованию прокатных электросамокатов. В частности — ограничить скорость прокатных СИМов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения детям до 18 лет. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутатов по ограничению использования электросамокатов.

Директор Ассоциации операторов микромобильности положительно отнеслась к мере по ужесточению возрастного допуска при аренде электросамоката. Она напомнила, что у сервисов проката действует возрастное ограничение, и арендовать электросамокат могут только совершеннолетние граждане.

«Но беспечных родителей это не останавливает, и они передают свои данные для заведения аккаунта и аренды самоката детям. ПДД лояльно допускает использование СИМов детям с 7 лет, но в сопровождении родителей. Но нужно понимать, что масса ребёнка и скорость его реакции не позволят избежать ДТП. Все прокатчики поддерживают ужесточение в допуске по возрасту, это острая проблема. Вообще хорошо бы ввести штрафы для беспечных родителей. Наш менталитет так устроен, что только штрафные санкции позволяют достучаться до человека», — отметила Эрдман.

Эксперт также обратила внимание, что ограничительные меры по скорости для прокатных электросамокатов действуют и сейчас, поэтому данное предложение правительства не сильно изменит ситуацию. Эрдман объяснила, что искусственный интеллект самоката уже сейчас самостоятельно автоматически снижает скорость при нахождении в местах массовых скоплений людей, на узких пешеходных улицах и в парках.

«Скорость в городах у самокатов не превышает 15-20 км/ч. Невозможность превышения заложена в программе СИМа. Во многих городах, например, в Москве, есть примерно 200 зон, в которых скорость самоката искусственно занижается. В ряде регионов есть соглашение между операторами и муниципалитетом по ограничению скорости до определенного показателя», — рассказывает эксперт.

При этом Эрдман указала на то, что серьёзные ограничения применяются для прокатных электросамокатов, а владельцы СИМов редко соблюдают принятые нормы. В целом же эксперт уверена, что предложения депутатов и новые поправки в использование СИМов — это далеко не финальные меры. К тому же есть ещё довольно много работы по совершенствованию этики между пешеходами и самокатчиками, а также улучшению велоинфраструктуры.

«Формула безопасности простая — инфраструктура и культура вождения. У каждого участника движения должна быть своя дорога: у пешехода — тротуар, у автомобилиста — проезжая часть, своя зона и у самокатчиков с велосипедистами — это велодорожка. И до пешеходов, и до автомобилистов нужно доносить, что появился новый участник движения, который пока может быть и неудобен, но его нужно принимать», — считает Эрдман.

Специалист подчеркнула, что опасную ситуацию с участием электросамокатов часто создают именно несовершеннолетние. Но также и многие пешеходы нередко занимают специально выделенную велодорожку, что тоже мешает движению самокатчиков и велосипедистов и может привести к аварии.

Изменение в действующем законодательстве и ужесточение в использовании электросамокатов назрело из-за участившихся столкновений и наездов на пешеходов. Так 3 мая в Москве пожилая женщина оказалась в больнице с серьёзными травмами после наезда самоката, управлял которым школьник.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в России вступило в силу постановление правительства которым внесены изменения в ПДД, касающиеся использования электросамокатов и другой аналогичной техники. В частности, передвигаться на них можно со скоростью, не превышающей 25 километров в час. При этом если масса электротранспорта не более 35 килограммов, то разрешено использовать велосипедные и пешеходные дорожки, тротуары.